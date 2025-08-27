名古屋vs広島 スタメン発表
[8.27 天皇杯準々決勝](豊田ス)
※18:30開始
主審:笠原寛貴
副審:道山悟至、森川浩次
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 44 森壮一朗
MF 55 徳元悠平
FW 11 山岸祐也
FW 22 木村勇大
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 佐藤瑶大
DF 6 河面旺成
MF 17 内田宅哉
MF 27 中山克広
MF 7 和泉竜司
MF 9 浅野雄也
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 14 田中聡
MF 15 中野就斗
FW 9 ジャーメイン良
FW 35 中島洋太朗
FW 39 中村草太
控え
GK 38 ヒル袈依廉
DF 37 キム・ジュソン
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
