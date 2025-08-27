絢香、ニューアルバム『Wonder!』リリース記念でライブ映像作品を3週連続プレミア公開
絢香が9月3日に約2年ぶり通算8枚目となるオリジナルアルバム『Wonder!』をリリースすることを記念し、8月30日・9月6日・9月13日と3週連続で絢香のYouTube公式チャンネルからライブ映像作品をプレミア公開する。
第1弾として公開されるのは、2014年に日本武道館で開催され、ピアノ・ギター・ストリングス17名・パーカッション1名と豪華編成で奏でた＜にじいろTour 3-STAR RAW 二夜限りの Super Premium Live＞。
第2弾では2016年に大阪城ホールで開催された10周年記念公演＜絢香 10th Anniversary SUPER BEST TOUR＞、第3弾では2017年に日本武道館で開催され、歌・ピアノ・ギターのわずか3人編成での圧巻のステージ＜Acoustic Live Tour 2017-2018 ~3-STAR RAW~＞のライブ映像が配信される。
アーカイブ配信は無く、3作品とも一度限りのプレミア公開となっている。
また、本イベント開催記念として、本日から9月13日のライブ配信第3弾配信日までに特設ページにてニューアルバム『Wonder!』を購入すると、絵柄が異なる2種の特典ポストカードがW特典として先着でもらえるとのことだ。
イベント開催記念「Wonder!」期間限定特典付き販売
特典内容：ポストカード2種W特典（先着）
購入カート：https://www.youtube.com/@Ayakamv/store
対象期間：2025年9月13日(土)23:59迄
対象商品：オリジナルアルバム「Wonder!」
【CD+Blu-ray+LIVE CD（初回生産限定盤）】品番：AKCO-90090〜1/B・価格：\8,500 (tax out)
【CD+DVD】品番：AKCO-90092/B・価格：\6,000 (tax out)
【CD only】品番：AKCO-90093・価格：\3,100 (tax out)
※ポストカード2種は、配信予約特典のサイン入り抽選特典「ポストカード(サイン無し)」と、その他CDショップで付与される特典「ポストカード」と同一となります。
『Wonder!』
レーベル：A stAtion
CD予約購入：https://ayaka.lnk.to/Wonder_CD_0903
発売日：2025年9月3日(水)
配信日：2025年9月2日(火)
絢香 / Wonder! 全曲試聴トレイラー：https://youtu.be/qGdfrDb2dQ4
Apple Music Pre-add / Spotify Pre-save：https://ayaka.lnk.to/Wonder_pre
※配信予約応募キャンペーン詳細：https://room-ayaka.jp/news/detail.php?id=1127220
プレゼント内容
・抽選3名様：本人直筆サイン入りポストカード
・応募者全員：オリジナル待ち受け画像A
iTunes Pre-order：https://itunes.apple.com/jp/album/1829434199?app=itunes&ls=1
※ダウンロード予約応募キャンペーン詳細：https://room-ayaka.jp/news/detail.php?id=1127219
プレゼント内容
・抽選5名様：本人直筆サイン入りポストカード
・応募者全員：オリジナル待ち受け画像B
・予約者全員：通常アルバムダウンロード価格よりプライスオフで購入
表題曲「Wonder!」
先行配信：2025年8月13日(水)
Streaming ＆ Download：https://ayaka.lnk.to/Wonder_0813
Audio Video：https://youtu.be/0V65QWFt4ew
CD+Blu-ray+LIVE CD（初回生産限定盤）
仕様：特殊ケース
封入特典：ステッカー
品番：AKCO-90090〜1/B
価格：\8,500 (tax out)
CD+DVD
品番：AKCO-90092/B
価格：\6,000 (tax out)
CD only
品番：AKCO-90093
価格：\3,100 (tax out)
収録内容
DISC-1 [CD] ※3形態共通
DISC-2 [Blu-ray / DVD]
「Funtale Tour 2023」LIVE映像
DISC-3 [LIVE CD] ※初回生産限定盤のみ収録
「Funtale Tour 2023」LIVE音源
CDショップ予約先着購入者特典
・ファンクラブ「絢香Shop」：本人直筆サイン(プリント)入りアナザージャケット
・TOWER RECORDS：クリアファイル (A5サイズ)
・HMV：ステッカー
・Amazon.co.jp：メガジャケ (形態別絵柄)
・楽天ブックス：コンパクトミラー
・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ
・その他CDショップ：ポストカード
＜絢香 Wonder! Tour 2025＞
9/12(金) 千葉・松戸 森のホール21 大ホール
開場/開演 17:30/18:30
9/14(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
開場/開演 17:00/18:00
9/15(月・祝) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場
開場/開演 16:00/17:00
9/21(日) 熊本・熊本城ホール メインホール
開場/開演 16:00/17:00
9/23(火・祝) 宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール ※SOLD OUT
開場/開演 16:00/17:00
9/28(日) 京都・ロームシアター京都
開場/開演 16:00/17:00
10/4(土) 静岡・富士市文化会館ロゼシアター 大ホール
開場/開演 16:00/17:00
10/5(日) 岐阜・土岐市文化プラザ サンホール
開場/開演 16:00/17:00
10/11(土) 北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館) 大ホール
開場/開演 16:00/17:00
10/12(日) 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール
開場/開演 16:00/17:00
10/19(日) 兵庫・神戸国際会館こくさいホール
開場/開演 16:00/17:00
10/25(土) 神奈川・相模女子大学グリーンホール
開場/開演 16:00/17:00
10/26(日) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
開場/開演 16:00/17:00
11/1(土) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール
開場/開演 16:00/17:00
11/3(月・祝) 新潟・長岡市立劇場
開場/開演 16:00/17:00
11/8(土) 広島・広島文化学園HBGホール
開場/開演 16:00/17:00
11/9(日) 岡山・倉敷市民会館
開場/開演 16:00/17:00
11/15(土) 東京・東京国際フォーラム ホールA
開場/開演 16:00/17:00
11/16(日) 大阪・フェスティバルホール
開場/開演 17:00/18:00
11/23(日) 山形・シェルターなんようホール(南陽市文化会館)
開場/開演 16:00/17:00
11/24(月・祝) 宮城・仙台サンプラザホール
開場/開演 16:00/17:00
11/29(土) 福岡・サンパレス ホテル&ホール
開場/開演 16:00/17:00
11/30(日) 山口・KDDI維新ホール
開場/開演 16:00/17:00
12/6(土) 兵庫・たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール
開場/開演 16:00/17:00
12/7(日) 滋賀・ひこね市文化プラザ グランドホール
開場/開演 16:00/17:00
チケット料金 全席指定：9,400円(税込)
※未就学児童入場不可
チケット発売リンク：https://lit.link/sogoticket
関連リンク
◆絢香 オフィシャルサイト
◆絢香 オフィシャルX
◆絢香 オフィシャルInstagram
◆絢香 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆絢香 オフィシャルTikTok