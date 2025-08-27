イタイイタイ病が初めて報道されて今年で70年を迎えます。



患者がゼロとなった今、被害が繰り返されることはないのかシリーズで検証します。



取材を続けている数家解説委員です。



最終回のきょうは、裁判当時からの歴史を知る最後の生き証人で、イタイイタイ病に人生を翻弄された高木良信さん（94）からのメッセージです。



富山市婦中町で暮らす高木良信さん（94）。





患者の救済のため最前線で闘ってきました。“最後の生き証人”です。時には、患者認定に冷たい富山県の姿勢に激しく抗議してきました。高木さん「富山県の委員会が出した結論はまだ未熟だからもっと別の専門家の意見を聞けとそういうことなんですね」高木さんは、最初に新聞報道された70年前、イタイイタイ病で母を亡くしました。高木さん「62歳でしたから、この時分はもう57、8ぐらいの、今から考えられんくらい年寄り（に見える）ですね」母、よしさんは、37歳で良信さんを出産。50歳を過ぎた頃に発症したとみられます。晩年は歩くことができず、寝たきりでした。母が亡くなったのは、高木さんがまだ25歳の時。「どれがお母さんのお骨が入っているものですか？」高木さん「こっちの小さい方だろうと思うんですが」骨はもろく、身体も小さくなっていました。この日訪れたのは、富山大学医学部にあるイタイイタイ病資料室。亡くなった母は解剖され、今も標本として残されています。井村教授「お母さんの標本なんですけれどもこれがそうでございます。すべての臓器ですね。腎臓、肋骨、肺、それから脳とか」全ての臓器が薄く切られていました。その標本から母の病状は今でも手に取るように分かります。「これは高木さんのお母さんの腎臓ですよね」井村教授「おそらくは健常人の4分の1、5分の1ぐらいまでにたぶん腎臓が小さくなっていたんだろうなということが分かりますね」母の腎臓が小さくなった理由。それは、カドミウムが体内に取り込まれると最初に蝕まれるのが骨ではなく、腎臓だからです。腎機能が低下するとカルシウムが吸収できなくなり、どんどん骨がもろくなって、骨軟化症へ進行していきます。それがイタイイタイ病です。母が亡くなった当時、病気の原因は全く分かっていませんでした。高木さん「『亡くなられたら解剖させてもらえんかな？』というふうに主治医の方から言われて母親に聞いたら『こんな痛い人が近所にいっぱいおるが、この原因は何でこうなるがだ、何でもしてくれ』と、『切っても刻んでもいいで原因を見つけてくれ』と」イタイイタイ病患者として初めて解剖されました。原因が特定されたのは、その6年後。地元の診療拠点、萩野病院の萩野昇医師が、共同研究者とともに重金属・カドミウムであると突き止めました。母が通っていた萩野病院。青島院長「じゃあ高木さん、どうぞお入りください」「先生、お願いします」高木さん自身も知らない間にカドミウムの被害を受けていました。青島院長「カドミウムのね、腎障害は重度ですけど、腎機能の低下が3割ぐらいに抑えられているので、何とか高度の腎不全にまでは至っていないです。慢性腎不全はありますけど」骨への影響は出ていませんが腎臓はむしばまれ、定期的に診察を受けています。イタイイタイ病の原因企業は、現在、神岡鉱業として輸入鉱石による亜鉛の精錬や鉛のリサイクル事業を行っています。神通川上流にある白く濁った巨大な土砂のダム。カドミウムを含んだ鉱石のカスが貯められています。去年、元日に発生した能登半島地震では富山県内も最大震度5強を観測しました。防災の専門家は、リスク評価が不十分ではないかと指摘します。川崎名誉教授「南海トラフ巨大地震が起こってその堰堤が崩れて鉱滓が流れ出たら、神岡町から富山に大変な被害を もたらす可能性がある。だから、その堰堤のリスク評価をそこに責任のあるしかるべき機関岐阜県か国か分からないですけどそういう所に頼んでほしいと言ったんですけど」神岡鉱業は、地震や豪雨などによる流出対策を講じていますが、下流に暮らす住民の不安がなくなることはありません。高木さん「やっぱり監視はしてかんにゃならんと私は思っとんがです。だって、（カドミウムが）あるがだもん。絶対、安全だという保証ちゃできるもんちゃ誰もおらんだろうと思うがだけどどんな天災が起きるか分からんから」イタイイタイ病の裁判が始まる前高木さんは、コメ作りをしていました。しかし、田んぼは、カドミウムに汚染されて復元に20年近くかかりました。高木さん「農機具は全部、駄目になってしもとるわけよ、長いこと使っとらんから。機械買うてまで百姓続けられんわと思って、もうやめてしもて」母を奪われ、コメ作りもできなくなり、翻弄されてきた人生。高木さん「ずうっとイタイイタイ病に振り回されてきたといやぁなんだけど、親の仇だと思っとったから、これで終わった万歳、という気持ちではないですね」世に報道されて70年。イタイイタイ病を当初から知る人がたったひとりになった今。高木さん「もう声もろくに出んようになってきてしもたし、息が続かんにか、しゃべるがもやっとになってきたで、もう寿命だと」高木さんも、94歳。「チーン、チーン」富山県は神通川流域の住民を対象に毎年、健康調査を実施しています。去年、カドミウムの影響で腎臓に障害があった人が新たに23人見つかりました。イタイイタイ病は、まだ終わっていません。患者がゼロになってもイタイイタイ病が終わったわけではありません。新たな患者や要観察者が出る可能性はありますし、被害を繰り返さないため監視と対策をどう継続していくか課題は残されたままです。