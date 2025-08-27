シンプルゆえに使いやすい！デサント新バッグシリーズは日常から旅まで活躍間違いなし

余分な装飾を省いたミニマルなデザインながら高い機能性を持つ。そんなデイリーユースなバッグシリーズがDESCENTE（デサント）より登場しました。

「DAYPACK 25」（2万4200円）、「2WAY BOSTON BAG 40」（4万1800円）、「2WAY MINI BOSTON BAG 4」（1万3200円）の3アイテムは、軽量で耐久性に優れるタフなCORDURA素材に、手間ひまのかかる塩縮加⼯を施して独特なシワ感や凹凸をプラス。さらにはっ水加工も施しているので、雨などの水濡れにも強くなっています。

▲「DAYPACK 25」

「DAYPACK 25」は、日常使いしやすい25Lのデイパック。ポイントは、立体的なクッションを配して背中の中央部分に溝を設けた構造の背面。空気の通り道を作って通気性を高めることで蒸れを防ぎます。

また、ショルダーハーネスは体に沿うよう設計されたオリジナルパターンを採⽤し、背負い心地も快適。メイン収納部には、クッション入りのPCスリーブのほか、小物を整理して入れられる小分けポケットを4つ搭載しています。

フロントに配した収納部にも2つの小分けポケットとキーフックを備え、右サイドには傘やウォーターボトルなどを入れられるボトルホルダーを、左サイドには縦型のファスナーポケットを付けるなど、収納力にも優れています。

オリジナルロゴ入りの裏地には、抗菌防臭加工をプラス。トップには手持ちしやすいTPU素材のハンドルを搭載しています。

▲「2WAY BOSTON BAG 40」

「2WAY BOSTON BAG 40」は、機内持ち込み可能な40Lのボストンバッグ。荷物がたっぷり入るメイン収納部には4つの小分けポケットを備えます。

便利なのが、180度開くフロントポケット。開くとメッシュポケットやファスナーポケット、衣類などが収納できる大きなスペースなど多彩な収納スペースが現れます。

メインファスナースライダーにはTSAロックを付けられるなど、セキュリティ面も考慮。サイドに搭載したマグネット式バックルを使って、容量に合わせて圧縮することも可能です。またクッション入り持ち手のほか、着脱可能なショルダーベルトも付属した2WAY仕様です。

▲「2WAY MINI BOSTON BAG 4」

「2WAY MINI BOSTON BAG 4」は、必要最小限のアイテムを入れられる4Lのミニボストンバッグ。

コンパクトながらメイン収納部には500mlのペットボトルも入れられる十分な収納力です。

背面にはスマホなどを収納できるオープンポケットを配置。こちらも、手持ちとショルダーのどちらでも使える2WAY仕様です。

3アイテムとも、汎用性の高いオールブラックの本体に、デサントのロゴがさりげなくアクセントをプラス。幅広いシーンと装いにマッチするデザインと機能性を兼ね備えたバッグシリーズに注目です。

>> DESCENTE「BAG SERIES」

