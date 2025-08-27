¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×¡ÖXREAL One¡×¤«¤é¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤²°³°¥«¥á¥é¡×¤Þ¤Ç¡ª2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥Ò¥Ã¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤òÀìÌç²È¤¬Å°ÄìÊ¬ÀÏ
¥²¡¼¥à¤«¤éAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥«¥á¥é¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡¢AR¥°¥é¥¹¤Þ¤Ç¨¡¨¡2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï¶õÁ°¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÇ¯¡É¤Ë¡£ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬Å°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼ºÇ¿·ºî¤äAI¥Ú¥Ã¥È¡ÖMoflin¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹â²»¼Á¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤äZÀ¤Âå»ÅÍÍ¤ÎPC¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿ÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú»ä¤¿¤Á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Û
¢£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅòÀõ¸²¿Í¤µ¤ó
PC¡õAV¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¼´¤ËËÜ»ï¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¾ÇÞÂÎ¤Ë´ó¹Æ¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥²¡¼¥à¤Îµ»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡£
¢£¥«¡¼IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²ñÅÄ È¥¤µ¤ó
¼«Æ°¼ÖÀìÌç»ï¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¤³¤Ê¤¹¡£
¢£¥â¥Ð¥¤¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦°æ¾å ¹¸¤µ¤ó
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ò¼´¤Ë¿·À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼èºà¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤¹¤ë¡£
¢£AVÉ¾ÏÀ²È¡¦Æ£¸¶ÍÛÍ´¤µ¤ó
¿·Ê¹µ¼Ô¡¢ÀìÌç»ïÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¿·À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢Åª³Î¤ÊÉ¾ÏÀ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º¡Û2·î¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«1¤«·î´Ö¤Ç²áµîºÇÂç¤Î1000ËüËÜ¤òÆÍÇË¡ª
¥«¥×¥³¥ó
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥ï¥¤¥ë¥º
9900±ß¡ÊStandard Edition DLÈÇ¡Ë¡Á
¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇµðÂç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÂ¾¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶¯Âç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÄ©¤à¡×¥×¥ì¥¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô1²¯2000ËüËÜ¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÀïÆ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿Ê²½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¡§2025Ç¯3·î31Æü»þÅÀ
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡ÛÈ¯Çä¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬½¨°ï
¡ÖÁ°ºî¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢ÂÔ¤Á¤«¤Í¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¡Ê»þ´ÖÂÓ¤äÅ·¸õ¡Ë¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¥ê¥¢¥ë´¶¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Áý¤·¤¿¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅòÀõ¸²¿Í¤µ¤ó¡Ë
(C)CAPCOM
¡ÚCOCCHi¡Û¥ê¥ê¡¼¥¹1Ç¯È¾¤Ç100Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÆÍÇË¤Î¥«¡¼¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê
¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢
COCCHi¡Ê¥³¥Ã¥Á¡Ë
350±ß¡Ê´ðËÜ¥×¥é¥ó/·î³Û¡Ë
¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤Î¹âÅÙ¤Ê¥ë¡¼¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¡£±¿Å¾Ãæ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢´ðËÜ¥×¥é¥ó¡Ê·î³Û350±ß¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¼çÍ×µ¡Ç½¤ò¼ÖºÜµ¡´ï¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ä²»À¼¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¡ÖApple CarPlay¡×¡ÖAndroid Auto¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û¼ÖºÜ´ï¤òÄ¶¤¨¤¿¹âµ¡Ç½¤¬·î¡¹350±ß¡ÁÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
¡Ö¼ÖºÜµ¡¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë½¼¼Â¤·¤¿ÃÏ¿ÞÉ½¼¨¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ë¡¼¥È°ÆÆâ¡¢²»À¼°ÆÆâ¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤Ë¶ÃØ³¡£¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¥«¡¼¥Ê¥ÓÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¡£1Ç¯È¾¤Ç100ËüDL¤ÎÈëÌ©¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥«¡¼IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²ñÅÄ È¥¤µ¤ó¡Ë
¡ÚXREAL One¡Û½é²óÀ¸»º 5000Âæ¤¬3¤«·î¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤ÇÁý»º¡£ºÆÈÎÇä¸å¤â¹¥Ä´
XREAL
XREAL One
6Ëü9980±ß
¼«¼Ò³«È¯¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥Ã¥×¡ÖXREAL X1¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢Ã±ÂÎ¤Ç3DoFÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤ÊºÇ¿·AR¥°¥é¥¹¡£»ëÌî³Ñ50¡ë¡¢600¥Ë¥È¤Î¹âµ±ÅÙ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢Bose¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉ½¼¨¤äÄ´¸÷µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¨¥ó¥¿¥áÍÑÅÓ¤Ç¹â¿Íµ¤¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û¥´¡¼¥°¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÀ¤¬¡ý
¡Ö¤ï¤º¤«3¤«·î¤Ç½é²óÀ¸»º¤Ö¤ó¤ò´°Çä¡ª¶Ä¡¹¤·¤¤¡ØXR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ø¼Â¤ËAR¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¬¥Í·¿¤Î³°ÉÕ¤±¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´¶¿´¤ä¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤Î´üÂÔ¤ò½¸¤á¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦°æ¾å ¹¸¤µ¤ó¡Ë
¡ÚLUMIX DC-TZ99¡ÛÅö½éÌÜÏÀ¸«¤Î3ÇÜ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ç¡¢¸½ºß¤â¹¥Ä´
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
LUMIX DC-TZ99
¼ÂÇä²Á³Ê6Ëü4350±ß
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÌó2030Ëü²èÁÇ¤Î¹â´¶ÅÙMOS¥»¥ó¥µ¡¼¤È¡¢¹³Ñ24Ð¸÷³Ø30ÇÜ¤Î¹âÇÜÎ¨¥º¡¼¥à¤òÅëºÜ¡£¶á¤¯¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤«¤é±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤Þ¤ÇËÜµ¡°ìÂæ¤ÇÈþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£¶áÇ¯¹âÀÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ç¥¸¤ÎÇä¾å¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤âÆ±¼ÒÌÜÉ¸¤Î3ÇÜ¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¹¥Ä´¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡È¥«¥á¥é¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ
¡Ö¡È¹âÇÜÎ¨¹³Ñ¥º¡¼¥à¡É¡ÈËÉÙ¤ÊÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤Î²÷Å¬¤ÊÁàºî¡É¡È¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ç¤Î¼«»£¤ê¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÀ¤¬½¼¼Â¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ÇÂ¾¤Î¥³¥ó¥Ç¥¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅòÀõ¸²¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡ÚWiiM Ultra¡Û²Á³ÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤äÎÌÈÎÅ¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÄ¹´ü´Ö¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö
WiiM
WiiM Ultra
¼ÂÇä²Á³Ê6Ëü6000±ß
¹âÀÇ½DAC¥Á¥Ã¥×¤È3.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢²»¼Á¤ÈÁàºîÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤¬ÉáµÚ¤·¡¢ÂÐ±þµ¡´ï¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ËÜµ¡¤Ï²Á³ÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤äÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ËÇ÷¤ë¹â²»¼Á¤ò¼ê·Ú¤ËÂÎ´¶
¡ÖÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½À¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤¬¡¢¹âµé¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤ÎÉ²»¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¡£Spotify¡¢Amazon Music¡¢Qobuz¤È¡¢¿Íµ¤¤Î²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬WiiM Home¥¢¥×¥ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¡ý¡×¡ÊAVÉ¾ÏÀ²È¡¦Æ£¸¶ÍÛÍ´¤µ¤ó¡Ë
¡ÚMoflin¡Ê¥â¥Õ¥ê¥ó¡Ë¡Û½é²ó½Ð²Ù1000É¤¤Ï1½µ´Ö¤Ç´°Çä¡£5¤«·î¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ï7000É¤Ä¶¡ª
¥«¥·¥ª·×»»µ¡
Moflin¡Ê¥â¥Õ¥ê¥ó¡Ë
5Ëü9400±ß¡ÊËÜÂÎ¡¦¥Ï¥¦¥¹¡Ë
Æü¡¹¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç´¶¾ðË¤«¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëAI¥Ú¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¤è¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¿Í¤ò»ô¤¤¼ç¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éï¤Ç¤ë¡¦Êú¤¤·¤á¤ë¤Ê¤É¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤«¤é»ô¤¤¼ç¤¬¹¥¤à¤·¤°¤µ¤òÇ§¼±¤·¡¢¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¦¡£°é¤ÆÊý¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëÀ³Ê¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¸ÄÀ¤â400ËüÄÌ¤ê°Ê¾å¤ÈË¤«¤À¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡ÛÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤ë¿Í¤ÎÍßµá¤ò¼êº¢¤ÊAI¤¬Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡ÖºòÇ¯11·î¤ÎÈ¯Çä³«»Ï¤«¤é5¤«·î¤Ç7000É¤Ä¶¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¡£¤½¤â¤½¤â¥Ú¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤ÏÀøºßÅª¤Ê¼ûÍ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¼ê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤â¿Íµ¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦°æ¾å ¹¸¤µ¤ó¡Ë
¡ÚJINS ASSIST¡Û½é²óÈ¯ÇäÊ¬¤ò2Æü¤ÇÇä¤êÀÚ¤ê¡¢Âè2²óÆþ²ÙÊ¬¤â´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤ò°Ý»ý
¥¸¥ó¥º
JINS ASSIST
1Ëü5000±ß
¼ê¤ò»È¤ï¤º¤ËÆ¬¤Î¾®¤µ¤ÊÆ°¤¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËPC¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¡£¼ê»ý¤Á¤Î¥á¥¬¥Í¤ËÁõÃå¤·¡¢¥³¥Í¥¯¥¿¤òPC¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Ë²Ã¤¨¡¢Êä½õ¥½¥Õ¥È¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤ä¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¡£¥á¥¬¥ÍÉÕ¤ÈÎÇä¤â¤¢¤ê¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥á¥¬¥Í¤ÇÁà¤ì¤ëÀè¿ÊÀ¤¬¥¦¥±¤¿
¡Ö½é²óÆþ²ÙÊ¬¤ÈÂè2²óÆþ²ÙÊ¬¤È¤â¤Ë´°Çä¡£¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤ÇPCÅù¤òÁàºî¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Ï¹â³Û¤Êµ¡´ï¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜµ¡¤Ï°Â²Á¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤Ç¤¹¡×¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦°æ¾å ¹¸¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤²°³°¥«¥á¥é¡ÛÁý²Ã¤¹¤ë¶¯Åð»ö·ï¤Ø¤ÎËÉÈÈ°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤éÌó6¤«·î¤ÇÅö½éÌÜÏÀ¸«¤ÎÌó2ÇÜ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤²°³°¥«¥á¥é VL-CV100K
¼ÂÇä²Á³Ê5Ëü4780±ß
²°³°¥«¥á¥é¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥«¥á¥éÀßÃÖ¸å¡¢ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç±ÇÁü¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡£¥«¥á¥é¤ËÆ°¤¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ëµ¡Ç½¤È¡¢AI¤Ç¿ÍÊª¤Î·Á¤òÈ½Äê¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¸¡ÃÎµ¡Ç½¤¬Æ¯¤¯¤È¼«Æ°Ï¿²è¤ò³«»Ï¤·¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤Ë²»¤ÇÃÎ¤é¤»¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤µ¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡ÛÈÈºá¤¬¶§°²½¤·¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿®ÍêÀ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿
¡ÖÇ¯¡¹ËÉÈÈ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ËÉÈÈÀ½ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âËÜµ¡¤Ï¡¢¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼À½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿®ÍêÀ¤Î¹â¤µ¡¢Áàºî¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤¬É¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢¹¥Ä´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥«¡¼IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦²ñÅÄ È¥¤µ¤ó¡Ë
¡ÚZÀ¤Âå¸þ¤±PC¡Û¼ãÇ¯ÁØ¸þ¤±PC¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤¤¤º¤ì¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÇä¾å¤Ë
NEC¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿
LAVIE SOL
16Ëü9800±ß¡Á
ËÉ»ØÌæ¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥ÉÅëºÜ¤Î13.3·¿¥Î¡¼¥ÈPC¡£USB-C¡ß3¤ÈÃ¼»Ò¿ô¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çö·¿¤«¤Ä¥Î¥¤¥º¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£2024Ç¯½©Åß¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢3·îÃ±·î¤ÎÆ±¼ÒÄ´ºº¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÊÌÈÎÇä¿ôNo.1¤ò¸Ø¤ë¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
FMV Note C
15Ëü3200±ß¡Á
13.3·¿¥ï¥¤¥É±Õ¾½¤òÅëºÜ¡£Intel Core Ultra¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤Ê¤·¤Ç¤âAIµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ºÇÂç24.6»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´Ö¶îÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£Á°¥·¥ê¡¼¥º¤ËÈæ¤ÙÇä¾å¤Ç1.6ÇÜ¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î¥·¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡ÛZÀ¤Âå¼«¿È¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼«¤éºî¤ê¾å¤²¤¿¤«¤éÇä¤ì¤¿
¡Ö¡È¥×¥í¤¬¹Í¤¨¤¿¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈZÀ¤Âå¼«¤é¤¬¹Í¤¨¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÓÏ¹¥¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ì¥¬¥·¡¼Ã¼»Ò¤Î³ä°¦¤ä¥¹¥Þ¥Û¥é¥¤¥¯¤ÊÁàºîÀ¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÅòÀõ¸²¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡ÚDHT-218¡ÛºòÇ¯Íè¡¢²Á³Ê¥µ¥¤¥È¤äÂç¼êÎÌÈÎÅ¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö
¥Ç¥Î¥ó
DHT-218
¼ÂÇä²Á³Ê3Ëü6300±ß
Dolby Atmos¤È¥í¥¹¥ì¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡ÖDolby TrueHD¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¡£Æ±¼Ò¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬ÆþÇ°¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÊÍ¥¤ì¤¿²»³ÚºÆÀ¸Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£ºòÇ¯ÍèÇä¾å¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤â³Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¡£
¡Ú¥³¥³¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¡Û¤¤¤Ä¤â¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°´Ä¶¤¬¼ê·Ú¤ËËÜ³Ê¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÊÑ¿È
¡Ö³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¶ãÌ£¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÅ°Äì¤·¤ÆÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÎÉ²»¤òÄÉµá¡£Æþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ï·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹â²»¼Á¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡ÊAVÉ¾ÏÀ²È¡¦Æ£¸¶ÍÛÍ´¤µ¤ó¡Ë
¢¨¡ÖGetNavi¡×2025·î£¸·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
