9月2日は宝くじの日！「一攫千金を狙う!!スリリングなマンガランキング」をコミックシーモアが発表。上位作品の20％オフクーポンを配布！
【「一攫千金を狙う!!スリリングなマンガランキング」キャンペーン】 開催期間：8月27日10時～9月9日23時59分
NTTソルマーレは、同社が運営するの総合電子書籍ストア｢コミックシーモア｣にて、「一攫千金を狙う!!スリリングなマンガランキング」を発表した。ランキングの発表を記念し、上位作品を対象にしたキャンペーンが実施される。キャンペーンの期間は8月27日10時から9月9日23時59分まで。
本ランキングは、9月2日が「宝くじの日」に制定されていることにちなんだもの。ギャンブルや賭け事を題材にしたマンガを対象に、コミックシーモアユーザーへのアンケートを行なった結果、「賭博黙示録カイジ」が1位に決定。2位には｢トリリオンゲーム｣、3位には｢賭ケグルイ｣がそれぞれランクインした。
また、ランキング1位から3位までの作品及び、番外編を対象にしたキャンペーンも実施。対象作品が1巻以上無料となるほか、対象作品が3冊まで20％オフとなるクーポンが配布される。
【第1位｢賭博黙示録カイジ｣(フクモトプロ/ハイストーン):2,028票 【第2位｢トリリオンゲーム｣(小学館):1,775票】 【第3位｢賭ケグルイ｣(スクウェア・エニックス):1,364票】