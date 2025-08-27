【拡大画像へ】

NTTソルマーレは、同社が運営するの総合電子書籍ストア｢コミックシーモア｣にて、「一攫千金を狙う!!スリリングなマンガランキング」を発表した。ランキングの発表を記念し、上位作品を対象にしたキャンペーンが実施される。キャンペーンの期間は8月27日10時から9月9日23時59分まで。

本ランキングは、9月2日が「宝くじの日」に制定されていることにちなんだもの。ギャンブルや賭け事を題材にしたマンガを対象に、コミックシーモアユーザーへのアンケートを行なった結果、「賭博黙示録カイジ」が1位に決定。2位には｢トリリオンゲーム｣、3位には｢賭ケグルイ｣がそれぞれランクインした。

また、ランキング1位から3位までの作品及び、番外編を対象にしたキャンペーンも実施。対象作品が1巻以上無料となるほか、対象作品が3冊まで20％オフとなるクーポンが配布される。

【第1位｢賭博黙示録カイジ｣(フクモトプロ/ハイストーン):2,028票【第2位｢トリリオンゲーム｣(小学館):1,775票】【第3位｢賭ケグルイ｣(スクウェア・エニックス):1,364票】