モスバーガーを展開するモスフードサービスは、8月28日〜11月19日の間、紅茶とアメリカンワッフルを提供するカフェ「マザーリーフ」において、芳醇な果実を味わう秋のフルーツティー「6種果実が香る サングリアフルーツティー」を期間限定で販売する。同時に、濃厚なマロンクリームと甘酸っぱい果実の「栗と果実のモンブランワッフル」や、りんごの香りが爽やかな「すりおろし林檎のアップルティーソーダ」、ご褒美にふさわしい「アールグレイ香る モンブランパフェ〜ブリュレ仕立て〜」なども登場する。

「6種果実が香る サングリアフルーツティー（ホット・アイス）」は、「芳醇アップル」の紅茶をベースに、濃厚なコンコードとカベルネ・ソーヴィニヨンの赤葡萄ジュースと4種の果実（りんご、オレンジ、ラズベリー、ブルーベリー）を加えた、芳醇で爽やかなフルーツティー。仕上げに、セイロンシナモンとクローブの香りをほんのりきかせ、奥行きのある味わいをプラスした。なお、赤葡萄ジュースは、アメリカ原産の黒ブドウのコンコード種を90％・赤ワイン用の黒ブドウのカベルネ・ソーヴィニヨンを10％使用している。



「栗と果実のモンブランワッフル」

「栗と果実のモンブランワッフル」は、お店で焼き上げるサクサクのワッフルに、濃厚なマロンクリームとマロンアイスを乗せ、栗の渋皮煮とオレンジ、ラズベリー、3種のベリーソースをトッピングした。栗のまろやかな甘みと心地よい渋みに、フルーティーな果実の酸味が調和した、大人の味わいとなっている。



「すりおろし林檎のアップルティーソーダ」

「すりおろし林檎のアップルティーソーダ」は、「芳醇アップル」の紅茶で作った自家製ティーシロップに、りんごのピューレと果実を加え、爽やかに仕上げたティーソーダ。ライムとミントを添え、見た目にも清涼感をプラスした。りんごの甘い果実感と「芳醇アップル」の爽やかな香りが楽しめる、秋にぴったりの一杯となっている。



「アールグレイ香る モンブランパフェ〜ブリュレ仕立て〜」

「アールグレイ香る モンブランパフェ〜ブリュレ仕立て〜」は、甘酸っぱいカシスシャーベットに濃厚なマロンクリーム、サクサク食感のフィアンティーヌを合わせ、アールグレイ風味のカスタードクリームの表面をカラメル状にブリュレした。仕上げに、栗の渋皮煮とラズベリーの果実とチョコレートをあしらい、華やかさをプラスした。マロンの甘みと渋み、カシスの酸味、アールグレイの香りが絶妙に調和した、ご褒美にふさわしい上品なパフェとなっている。なお、フィアンティーヌは、薄く焼いたクレープ生地を細かく砕いたもので、サクサクとした軽い食感が特徴とのこと。

［小売価格］

6種果実が香る サングリアフルーツティー（ホット・アイス）：1000円〜

栗と果実のモンブランワッフル：1400円

すりおろし林檎のアップルティーソーダ：1000円〜

アールグレイ香る モンブランパフェ〜ブリュレ仕立て〜：1300円

（すべて税込）

［発売日］8月28日（木）

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company