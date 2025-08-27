Mrs. GREEN APPLE「夏の影」のレコーディング風景やMV撮影風景を収めた「Behind the Scenes」が続々とYouTubeで公開されている。

それに合わせて、バンドのInstagramでは「線香花火チャレンジ」と題して、大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）がMVのロケ地で線香花火を楽しむ動画がアップされた。

第1弾では藤澤が一人で線香花火に挑戦。「お！ デカイよ！ デカイよ！ めっちゃぶくぶくしてるよ！」と少年のように線香花火を楽しむ藤澤の姿が収められている。第2弾では若井と大森がそれぞれメンバーカラーである青と赤の線香花火をスタートさせる。投稿には「#りょうちゃんを探せ」のハッシュタグが添えており、よく見ると道の遠くに藤澤がポツンと立っているという仕掛けだ。

コメント欄には「待って、面白すぎる、最高です（笑）」「仲良しすぎる」「若井よく喋る。りょうちゃんこわいって」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）