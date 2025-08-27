仕事のうえでのモットーとは？『ちはやふる-めぐり-』で大注目の俳優・藤原大祐の素顔をネホハホ♡

ドラマ『ちはやふる-めぐり-』で折江懸心役を演じる藤原大祐さんがRayに登場！今回は、藤原さんに「お仕事についてのアレコレ」をインタビューしました。仕事に対する考え方や、これから挑戦してみたい役どころなど、藤原さんの内面に迫る貴重なアンサーをぜひチェックしてみて♡

藤原大祐の素顔が知りたい！ ときに俳優、ときにシンガーソングライターとして自分を表現している藤原大祐くんが美しいお顔で大好きな餃子やラーメンをパクリ……♡ どんなときも本気で、ちょっとだけ変わってる？そんな素顔をいただきました。 シャツ 15,400円／ユーズド（放課後の思い出）ネックレス 9,900円、ブレスレット 7,700円／ともにグラミー その他／スタイリスト私物

お仕事のアレコレ

Question 仕事をするうえでのモットーとは？ 「ありのままで楽しむことです。普段から、器用に表と裏をつくれないタイプなので、全部ピュアに楽しみたいという気持ちで挑んでます。だから、素直さを大事にしていますね」

Question 俳優の自分とシンガーソングライターの自分、向き合い方に違いはありますか？ 「違いとかスイッチの切り替えみたいなものはないかもしれないです。 ただお芝居のなかにいるか、音楽のなかにいるか……その差があるだけで、基本は同じ自分で向きあっています。 あ、でも音楽のほうが自我を出しているかも。歌詞もサウンドも自分で作っているので、より“自分”の割合が高いと思います。でもどちらも同じくらいに楽しいです！」

Question これから演じてみたい役は？ 「ピアニストの役！ 自分で言うのはおこがましいんですけど、ピアノを弾く役は僕にやらせてほしいというこだわりがずっとあって、人生に1作、がっつりとピアノ作品はやりたいんです。 2才半からやっているので、同年代の役者さんのなかでいちばん上手に弾ける自信があります！」

Question お芝居と音楽のほかに挑戦したいことは？ 「クリエイティブなことが好きなので、絵を描いたり、洋服を作ったり、趣味のカメラを生かしたり……なんでもチャレンジしてみたいです。 見ている人がワクワクするようなものをたくさん表現していきたいですね」

Question 出演中のドラマ『ちはやふる-めぐり-』の見どころは？ 「語らずとも、マジでおもしろい作品です。1話見たら全話見ずにはいられない……みたいな！ 演じている懸心と僕は実は似ている部分が多いので、そこにも注目してほしいです（笑）」

ドラマ『ちはやふる-めぐり-』で折江懸心役を熱演！ 日本テレビ系 毎週水曜22時〜放送中 2016年と2018年に3部作として実写映画化された、青春映画の金字塔『ちはやふる』から10年後の世界を描いたオリジナルストーリー。 競技かるたに青春をかける令和の高校生たちのアツい姿と豪華なキャスト陣から目が離せない♡ 藤原くんは、高校生ナンバーワンの実力を持ち、次期名人として注目されている折江懸心役を演じる。 PROFILE 藤原大祐 ふじわら・たいゆ●2003年10月5日生まれ、東京都出身。2019年に芸能活動を開始し、2020年ドラマデビュー。 2024年にはドラマ『柚木さんちの四兄弟。』で初主演を務める。俳優としての活躍の場を広げながら、シンガーソングライターとしても活動。 9月公開映画『俺ではない炎上』、10月公開映画『（LOVE SONG）』にも出演。 撮影／酒井優衣 スタイリング／深澤勇太 ヘア＆メイク／佐々木麻里子 取材・文／アンドウヨーコ 撮影協力／恵比寿 大龍軒

