¡ÚÆÃ½¸¡Û〝½»Ì±ÉéÃ´〟¤á¤°¤ê¹¤¬¤ëÇÈÌæ¡Ö°Â¿´¤·¤Æ½»¤á¤Ê¤¤¡×¿·³ã»Ô¤Î±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Î¹©»öÈñ¡Ú¿·³ã¡Û
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¡Ø±Õ¾õ²½¸½¾Ý¡Ù¤¬È¯À¸¤·¤¿¿·³ã»Ô¡£Èï³²ÃÏ°è¤ÇÃÏÈ×²þÎÉ¤òÈ¼¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹©»ö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤ò½ä¤Ã¤Æ½»Ì±¤È¹ÔÀ¯¤Î°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¿·³ã»Ô¡£À¾¶è¤ä¹¾Æî¶è¤Ê¤É¤Ç±Õ¾õ²½¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤Çº½¤ÎÃÏÈ×¤¬´Ë¤ß¡¢ÃÏÉ½¤ËÃÏ²¼¿å¤Ê¤É¤¬Ê®¤½Ð¤¹¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢£¤È¤¤á¤À¾4ÃúÌÜ¼«¼£²ñÄ¹ °¤ÉôÀ¿¤µ¤ó
¡Ö´¤¤¬¤ï¤·¤ã¤ï¤·¤ã¤ÈÍÉ¤ì¤Æ¡¢²È¤¬Êø¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥Ðー¥Ã¤Æ¿å¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡×
°¤ÉôÀ¿¤µ¤ó(64)¡£±Õ¾õ²½¸½¾Ý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿À¾¶è¡¦¤È¤¤á¤À¾4ÃúÌÜ¡¢117À¤ÂÓ¤Î¼«¼£²ñÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¤È¤¤á¤À¾4ÃúÌÜ¼«¼£²ñÄ¹ °¤ÉôÀ¿¤µ¤ó
¡ÖÁ°¤ÎÆ»¤¬¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ±Õ¾õ²½¤Ç¿å¤¬¥Ðー¥Ã¤È½Ð¤ÆÎ®¤ì¤¿¡£ÅÅÃì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÅÃì¤Îº¬¸µ¤«¤é¿å¤¬¿á¤¤¤ÆÅÅÃì¤¬ÄÀ¤ó¤Ç·¹¤¤¤¿¡£Ä®ÆâÁ´ÂÎÅª¤Ë¿å¤¬Ê®¤½Ð¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡×
Éüµì¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¶è¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÄÞº¯¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¤Éô¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤â¾²¤¬Âç¤¤¯·¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢È¾²õ¤ÎÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤È¤¤á¤À¾4ÃúÌÜ¼«¼£²ñÄ¹ °¤ÉôÀ¿¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤³¤¬Ê¿¤é¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¾²¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤³¤³¤¬¾²¤Î¹â¤µ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾²¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆÄ¥¤êÂØ¤¨¤Æ¡£¡×
¡Ø±Õ¾õ²½¸½¾Ý¡Ù¤Ï¡¢ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤ÎÅÙ¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£°¤Éô¤µ¤ó²ÈÂ²¤Î¾ÍèÀß·×¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°¤Éô¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦¹¬»Ò¤µ¤ó
¡Ö(Ä¹ÃË¤¬)¤³¤³¤ÎÉßÃÏ¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾ÍèÅª¤Ë¤Þ¤¿(±Õ¾õ²½¤¹¤ë)ÃÏÈ×¤À¤«¤é¤ÈÅì¶è¤Ë·ú¤Æ¤¿¡£¡×
¢£¤È¤¤á¤À¾4ÃúÌÜ¼«¼£²ñÄ¹ °¤ÉôÀ¿¤µ¤ó
¡Ö²æ¡¹¤Î¼÷Ì¿¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£¡×
¢£°¤Éô¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦¹¬»Ò¤µ¤ó
¡Ö(»Ò¤äÂ¹¤Ë)¤³¤³¤Ë½»¤á¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£°Â¿´¤·¤Æ½»¤á¤ëÃÏÈ×¤Å¤¯¤ê¤Ï¿·³ã»Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¿·³ã»Ô¤Ë°Â¿´¤·¤Æ½»¤á¤Ê¤¤¡£¡×
¿·³ã»Ô¤Ï¡¢ÃÏÈ×²þÎÉ¤òÈ¼¤¦±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿À¾¶è¤Î»ûÈø¼þÊÕÃÏ¶è¡¢¤È¤¤á¤À¾¤ò´Þ¤àÀ¾¶è¤Î¹õºëÃÏ¶è¡¢¹¾Æî¶è¤ÎÅ·ÌîÃÏ¶è¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÌó250ha¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤¹¡£
8·î¾å½Ü¡¢¿·³ã»Ô¤Ï¡Ø±Õ¾õ²½ÂÐºö¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½»Ì±¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã»Ô Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹
¡ÖÂÐºö¹©Ë¡¤ÎÆâÍÆ¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Î¤Û¤«¡¢º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¿·³ã»Ô¤¬¼Â»Ü¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ØÃÏ²¼¿å°ÌÄã²¼¹©Ë¡¡Ù¡£
Æ»Ï©¤Î²¼¤ËÇÓ¿å´É¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ²¼¿å°Ì¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç±Õ¾õ²½¤·¤Ë¤¯¤¤ÃÏÈ×¤Ë¤¹¤ë¡¢Â¾¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¹©Ë¡¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂÐºö¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°Ï¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã»Ô¤Ï¡¢¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤·¤ÆÂÐ¾ÝÃÏ¶è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ¸¢¼Ô¤¬Æ±°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬－
½»Ì±¤Ë¹©»öÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ°è°ìÂÎ¤Î±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Ë¤«¤«¤ë¹©»öÈñÍÑ¤Î97.5%¤Ï¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤ò½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î2.5%¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·³ã»Ô¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤ò½»Ì±¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢³ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÉéÃ´¤¬¿ô½½Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈñÍÑÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤Éô¤µ¤ó¤Ï－
¢£¤È¤¤á¤À¾4ÃúÌÜ¼«¼£²ñÄ¹ °¤ÉôÀ¿¤µ¤ó
¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£¡ØÉéÃ´¤Ï100Ëü±ß¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¡Ø¤½¤ì¤Ê¤éÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬Ê§¤¦¤Î¡Ù¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Á´°÷Æ±°Õ¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡£¿·³ã»Ô¤¬±Õ¾õ²½ÂÐºö»ö¶È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤±¤É¡¢(¹ç°Õ¤Ç¤¤º)¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Í¡Ù¤È¼ý¤á¤¿¤¤¤Î¤«¡£(¿·³ã»Ô¤Ï)¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤È¡£¡×
Àè½µËö¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¼þÊÕ¤Î¼«¼£²ñÄ¹¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
