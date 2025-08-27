第一屋製パンは、こだわりのあんこがたっぷり詰まった「感動あんぱん」シリーズの秋限定商品「感動あんぱん 栗入りつぶあん」を9月1日から発売する。

「感動あんぱん」は、昨年4月のリニューアル発売からシリーズ累計出荷数440万個を突破した人気商品とのこと（7月末時点）。

今回発売する秋限定の本商品は、北海道十勝産あずきに甘栗を混ぜ込んで炊き上げた”栗入りつぶあん”をたっぷりと詰め込みました。「感動あんぱん」シリーズの特徴であるたっぷりぎっしりの圧倒的なあんこ量、たっぷり食べてもくどくない上品な甘さはそのままに、秋の味覚をお楽しみいただけます。



「感動あんぱん 栗入りつぶあん」

感動あんぱん」シリーズは、ひと手間かけて炊き上げた十勝産あずき100％の上品なあんこが、たっぷり詰まったあんぱんシリーズ。「あずき本来の味が楽しめるあんこ」の“おいしさ”と「ぎっしり詰まっている」という“驚き”＝「感動」を味わってもらいたいという思いを込め、商品名を名付けた。

「感動あんぱん」の感動の秘密は、北海道十勝産あずきを100％使用したあんこ。ひと手間かけた上品な甘さのあんこがたっぷりだという。あんこが引き立つ酒種入りの風味豊かな生地となっている。

「感動あんぱん 栗入りつぶあん」は、酒種入りの風味豊かなパン生地で、十勝産あずき100％とカット甘栗を使用した栗入りつぶあんをたっぷり包み、表面に白ごまをトッピングして焼き上げた。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月1日（月）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp