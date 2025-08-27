2022年8月の豪雨以来運休が続くJR米坂線について、JRと地元自治体が今後の在り方を検討する会議が開かれました。



今回で6回目となる米坂線復旧検討会議。前回までにJRから復旧方法に関する4つの案が示されましたが、沿線の住民からは「復旧後の状況がイメージできず、議論を始めることができない」との批判があり、今回は『バスに転換』した場合のルートなどについて具体的な案が示されました。



■県交通政策局 濱口信彦局長

「3年が経過してまだ議論が続いているというところについては、正直 スピード感をもって早急に議論を進めていかなければいけないという気持ちを新たにしたとこでございます。その中で議論の納得感、そういったところをしっかり意識してスピード感をもって対応していく必要がある。」



■JR東日本新潟支社 羽中田淳企画総務部長

「3年経っておりますので、スピード感をもつことが大切と思っておりますし、一方で県も市町村もたくさんに関わるところでありますので、そのあたりは丁寧に議論することが必要かと思っております。」



JRは、できるだけ早期に方向性を示せるように自治体と連携するとしています。