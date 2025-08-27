UCC¾åÅçàÝàê¡¢¡ÖUCC àÝàêÃµµæ¡×¤Î²ÈÄíÍÑ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤·È¯Çä
UCC¾åÅçàÝàê¡Ê°Ê²¼¡¢UCC¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»ºÃÏ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡ÖUCC àÝàêÃµµæ¡×¤Î¡¢²ÈÄíÍÑ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤·¡¢Æ¦À½ÉÊ¤ò4ÉÊ¡¢¼ê·Ú¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ï¥ó¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼À½ÉÊ¤ò2ÉÊÅ¸¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥®¥Õ¥ÈÀ½ÉÊ2ÉÊ¤ò¡¢9·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖUCC àÝàêÃµµæ¡×¤Ï¡¢¡Ö»ºÃÏ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢UCC²ÈÄíÍÑÀ½ÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢ºÏÇÝ¤µ¤ì¤ëÅÚÃÏ¤Îµ¤¸õ¤äÉ÷ÅÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤ËË¤«¤Ê¸ÄÀ¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢UCC¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼´ÕÄê»Î¡ÊÀ¤³¦⼀¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼À¸»º¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î»ñ³ÊÀ©ÅÙ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥¿¥¤¥×Ê¬¤±¡¢¥«¥Ã¥×¥Æ¥¹¥È¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÉÀ½Â¤¤ÎÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£³Ð¤òÇÄ°®¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿À¸Æ¦¤ÎÉÊ¼Á¤Î´ÕÄê¤ÈÇãÉÕ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇãÉÕ¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÀºÁª¤·¡¢Í¢½ÐÍÑ¥í¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¡£UCC¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢8·î¸½ºß¡¢41Ì¾¤¬¼èÆÀ¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ºÃÏ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ËÅ¬¤·¤¿ßäÀù¤È¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É¤òÄó°Æ¡£»ºÃÏ¤´¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëºßÂð»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Âð¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¡¢¼«Âð¤ÇÆ¦¤òÈÔ¤¤¤ÆÞ»¤ì¤ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃê½Ð´ï¶ñ¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ô¾ìÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£²óUCC¤Ï¡¢»ºÃÏ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖUCC àÝàêÃµµæ¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£Ì£¤ï¤¤¤ËË¤«¤Ê¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¿Íµ¤¤Î»ºÃÏ¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¸·Áª¤·¤¿¡£¡ÖUCC àÝàêÃµµæ¡×¤ÎÆ¦À½ÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¡¿¥â¥«¥Ö¥ì¥ó¥É¡¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥Ö¥ì¥ó¥É¡¿¥Þ¥ó¥Ç¥ê¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î4¤Ä¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¡¢¥ï¥ó¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼À½ÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥«¥Ö¥ì¥ó¥É¡¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î2¤Ä¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÀ½ÉÊ¤â¡¢UCC¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼Ä´Ã£¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤òËþ¤¿¤·¤¿¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÃÏµå´Ä¶¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¸»º¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Ë·Ò¤¬¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ËÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò50¡ó°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼Ä´Ã£¤È¤Ï¡¢UCC¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖUCC¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ø¿Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ò100¡ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼Ä´Ã£¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼Ä´Ã£¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¡¢ÃÏµå¡¦¿Í¡¦À½ÉÊ¤Î3¤Ä¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÍ×ÁÇ¤È¶ñÂÎÅª¤Ê³ÎÇ§¹àÌÜ¤òÀß¤±¡¢Ä´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨Æ¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë´Æºº¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ä´Ã£¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÃÏµå´Ä¶¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¸»º¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ËÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò50¡ó°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤Ë¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕÍ¿¤·¡¢À½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼Ä´Ã£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼»º¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6·î¤Ë¤Ï¡¢2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤¢¤ë¡¢¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¡£¡×¤È¤¤¤¦¿·¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ä¡¢¿·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ºÃÏ¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»ºÃÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉ÷·Ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤Î¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì£³Ð¥Á¥ã¡¼¥È¤äßäÀùÅÙ¤òµºÜ¤·¡¢¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ¤Ë°û¤à¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖUCCàÝàêÃµµæ¡×¤«¤é¥®¥Õ¥ÈÀ½ÉÊ¤â¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¥®¥Õ¥ÈÀ½ÉÊ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Ê4¤Ä¤Î»ºÃÏ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢Å¸³«¤¹¤ë¡£UCC¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¾±ÄÇÀ±à·Ð±Ä¤ä³Æ»ºÃÏ¤Ç¤Î´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¡¢ÇÀ²È¤ÎºÏÇÝ⽀±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê»ºÃÏ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥óNo.1¥Ö¥ì¥ó¥É¡¿¥Ö¥é¥¸¥ë ¥í¡¼¥ê¥Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¡¿¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢ ¥Ù¥ì¥Æ¡¦¥²¥é¥Ö¥ì¥ó¥É¡¿¥ë¥ï¥ó¥À ¥Õ¥¤¥¨¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÆÏ¤±¤ë¡£
UCC¤Ï¡¢º£¸å¤â¡ÖUCCàÝàêÃµµæ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ºÃÏ¤ÎÊª¸ì¤òÌ£¤ï¤¤¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
