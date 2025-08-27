オーストラリアや日本、台湾などで、米国向け郵便の一部が引き受け停止となる/William Wet/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米政権下で導入された新たな規則により、これまで認められていた免税措置が停止されたことを受け、米国向けの郵便物の一部について配送を停止する国・地域が広がっている。今回、日本やオーストラリア、台湾がこうしたリストに加わった。

これまで８００ドル（約１１万８０００円）以下の商品は関税なしで米国に持ち込める免除制度が適用されていたが、２９日から停止となる。

トランプ政権によるこうした変更は、低コストの輸入品の流入を遅らせて国内の製造業を支援することを目的としている。だが、郵便のネットワークや電子商取引のサプライチェーン（供給網）に世界的な混乱を引き起こしている。

すでにインド、タイ、韓国、ニュージーランドが、米国の関税政策の不透明さや物流上の課題を理由に、当面の間サービスを停止すると発表している。

さらにアジア太平洋地域の郵便事業者も相次ぎ米国向けサービスを一時停止しており、個人や中小事業者が送る低額の荷物に影響が出ている。

日本郵便は２５日、米国宛ての１００ドル超の小包について、２７日から引き受けを停止すると明らかにした。

オーストラリア郵便は２６日、「２０２５年８月２６日から、追って通知があるまで、米国およびプエルトリコ向け郵便サービスの一部を一時停止する」と発表した。

オーストラリア公共放送ＡＢＣによると、この不透明さは同国の電子商取引の事業者にも混乱をもたらしている。

台湾の中華郵政も２５日の発表で、２６日から米国向けの小包配達を停止したと明らかにした。