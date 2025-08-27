ヨーロッパスマッシュで“3種目制覇”の中国が日本との「実力差」を強調「力関係を改めて証明した」

早田は3回戦で孫穎莎に敗れた(C)Getty Images

8月14日から8月24日までの日程で行われた「ヨーロッパスマッシュ」（スウェーデン）では、中国勢が5種目中3種目を制した。日本勢は優勝ゼロに終わっており、その中で、女子シングルス、女子ダブルスでは中国選手に敗れる試合が相次いだ。

女子シングルスでは3回戦で早田ひな、長粼美柚が中国勢の前に敗退。ベスト8でも伊藤美誠が孫穎莎に黒星を喫し、大藤沙月も石洵瑶にストレート負け。また、3回戦で王芸迪を破り注目を集めた橋本帆乃香も王曼碰に熱戦の末に敗れ、準決勝進出とはならなかった。

今大会の日本選手で唯一、決勝進出を果たした女子ダブルスの張本美和/大藤ペアもファイナルの舞台で孫穎莎/王曼碰ペアと相対し、フルゲームまで持ち込むも敗戦。4大会連続制覇中の日本人ダブルスも、中国最強コンビを上回ることが出来ず準Vに終わっている

各種目で日本勢の前に立ちはだかるなど、世界ランク上位に君臨する中国選手が今回、改めて存在感を見せつけた。そして今大会の結果に関しては、中国国内でも大きな反響が上がっている。ポータルサイト『捜狐』では自国選手の圧勝、日本勢の敗退を受け、「日中卓球の力関係を改めて証明する結果となった」などと報じた。