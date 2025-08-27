中学生が夏休みに、社会や仕事の魅力に触れました。

長崎スタジアムシティで店舗での実演販売の体験が行われました。

（中学生）

「いらっしゃいませ」

長崎スタジアムシティで行われた職場体験。

市内3つの中学校の生徒6人が、テレビショッピングで紹介した家電などを販売する店舗で、実演販売などに臨みました。

（中学生）

「水圧の力で汚れをとる」

高圧洗浄機のPRでは、初めての経験にとまどいながらも、商品の特徴や使用感を説明していました。

（中学生）

「難しい部分もあったけど、お客さんにわかりやすく伝わったときは、自分もうれしかった」

（中学生）

「将来は接客業をやってみようと思っていたので、この経験を活かしていきたい」

職場体験は、長崎市教育委員会とスタジアムを運営する「リージョナルクリエーション長崎」の連携協定に基づき、実施されました。

（ジャパネットたかた ジャパレクラボ企画運営課 豊村 和矢 リーダー）

「今回 体験したことは、今後の人生で役に立つこともあると思うので（学校に)持ち帰って皆さんに話して活用してもらいたい」

スタジアムシティでの職場体験は、11月にも行われる予定だということです。