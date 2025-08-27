中学生が実演販売に挑戦！「商品の良さ伝わるとうれしい」テレショップで紹介の家電などを説明《長崎》
中学生が夏休みに、社会や仕事の魅力に触れました。
長崎スタジアムシティで店舗での実演販売の体験が行われました。
（中学生）
「いらっしゃいませ」
長崎スタジアムシティで行われた職場体験。
市内3つの中学校の生徒6人が、テレビショッピングで紹介した家電などを販売する店舗で、実演販売などに臨みました。
（中学生）
「水圧の力で汚れをとる」
高圧洗浄機のPRでは、初めての経験にとまどいながらも、商品の特徴や使用感を説明していました。
（中学生）
「難しい部分もあったけど、お客さんにわかりやすく伝わったときは、自分もうれしかった」
（中学生）
「将来は接客業をやってみようと思っていたので、この経験を活かしていきたい」
職場体験は、長崎市教育委員会とスタジアムを運営する「リージョナルクリエーション長崎」の連携協定に基づき、実施されました。
（ジャパネットたかた ジャパレクラボ企画運営課 豊村 和矢 リーダー）
「今回 体験したことは、今後の人生で役に立つこともあると思うので（学校に)持ち帰って皆さんに話して活用してもらいたい」
スタジアムシティでの職場体験は、11月にも行われる予定だということです。