フジパンは、「生ろぉる」「生くろわっさん」を9月1日からリニューアルする。「生セレクション」は“そのままでおいしい”をコンセプトに、生地のおいしさにこだわって開発されたシリーズとなっている。

今回のリニューアルでは、「生ろぉる」の生地のくちどけと「生くろわっさん」の風味を改良し、生セレクションのコンセプトである生地のおいしさをより一層感じてもらえるとのこと。



「生ろぉる」

「生ろぉる」（第70回ジャパン・フード・セレクション グランプリ受賞）は、北海道産生クリームを使用したほんのり感じる甘みが特長。今回のリニューアルで米粉を配合した。これによって、生地のしっとり感が向上し、食べたときのくちどけが良くなった。



「生くろわっさん」

「生くろわっさん」（第70回ジャパン・フード・セレクション グランプリ受賞）は、北海道産生クリームを使用したほんのり甘い香りが広がる優しい口当たりが特長。今回のリニューアルでミルクの風味と甘みを強めた。これによって、生地のおいしさをより感じてもらえるようになった。

パッケージも北海道産生クリームの使用という生セレクションの特長を認識してもらいやすいようなものにリニューアルした。

「生セレクション」は、「そのままでおいしい」をコンセプトに開発したフジパンの人気シリーズ。北海道産生クリームを生地に練り込み、ほんのりとした甘さと、やわらかな食感が特長とのこと。SNSでは「美味しくて好き」「このシリーズは裏切らない」など、おかげ様で多くの消費者からしじを得ている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月1日（月）

フジパングループ本社＝https://www.fujipan.co.jp