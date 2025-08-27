姶良市で100年に渡り、地元の人たちから愛された菓子店が今月30日に、その歴史に幕を下ろします。閉店まで4日。別れを惜しむ多くの人が訪れました。



姶良市加治木町に店を構える菓子店「松栄堂」。創業1925年。今年、100周年を迎えました。4年前にリニューアルし、現在の姿に。100年の節目の年に、設備の老朽化や親の介護、後継者不足などを理由に閉店することを決めました。





（森田恵子さん）「これで終わりますと出したときは、寂しい気持ちとやり遂げたという気持ち、やり遂げたの方が大きかったが、今はだんだん寂しい気持ちが勝ってきている」店を切り盛りするのは森田康之さん、妻の恵子さんです。恵子さんの祖父の代から続いてきた松栄堂を、康之さんが3代目として継ぎ、2人で店を守り続けてきました。（森田康之さん）「正直ほっとした、やめます、閉めますと言って。100年という節目になんとか2人で来たよねというのが大きかった」閉店まであと4日。名物「和尚さん饅頭」のみ、販売しています。黒糖と山芋を使った生地に粒あんをたっぷりいれて蒸した、懐かしい味のまんじゅうです。最後にこの味を楽しみたいと、27日も多くの人が店に訪れました。開店時は250個用意していましたが、30分も経たず完売。追加で作りましたが、計400個が、午前中のうちに無くなりました。（客）「50個欲しかったが、残念ながら20個まで落とした。お土産に持って行ったり、贈ったりとかしていたので寂しい」（客）「食べるものはその時々にストーリーがある。最後になるから買っていこうかって言って来た」（客）「長い間お疲れ様でした。100年はなかなか大したもの、すごいと思う」お花やプレゼントを持って来る人も。思い出話に花を咲かせていました。（客）「100年、ここまでよく引っ張ってきたね、ご苦労様。お疲れ様でした！」（森田恵子さん）「自分たちが思っていた以上に愛されていたんだなと痛感している、びっくり。今までありがとうございました、もうそれだけ」（森田康之さん）「おかげさまできょうまで、あと4日だが、繋いでこられたのも皆さんのおかげ。本当に感謝しかない」「松栄堂」は、8月30日にその歴史に幕を下ろします。