

「PARM STYLE∞ チョコレート 糖質50％オフ（1本入り）」

森永乳業は、口どけの良いコーティングとなめらかなアイスが同時にとろけ合う、大人のための上質なバーアイス「PARM（パルム）」（以降「PARM」）から、北海道エリア限定で発売している「PARM STYLE∞（パルムスタイル）チョコレート 糖質50％オフ（PARMチョコレート（1本入り）（2024年品）1本当たり比）（1本入り）」の販売エリアを拡大し、9月8日から、東北、関東甲信越エリアにおいても販売を開始する。

「PARM」は、なめらかでコクのあるアイスを口どけのよいチョコでコーティングしたバーアイス。2005年の発売以来、消費者に“日常のちょっとした贅沢”を提供してきた。多くの人に愛され、4月に発売20周年を迎えた。近年ではPARMらしさをいかしつつ、多様化するニーズに応えて、新たな商品を多数提供してきた。

日本アイスクリーム協会の調査によると、今後のアイスクリームに対する期待・あったらよいと思うものとして、「ローカロリー・低糖のアイス」は「新しいフレーバー（味）のアイス」に次ぐ2位にランクインしているなど、一般的にアイス市場においてもヘルシー系アイスへの注目度が高まっている（出典：アイスクリーム白書2024 2024年10月 n＝1400）。

そのような中、「PARM STYLE∞（パルムスタイル）チョコレート 糖質50％オフ（1本入り）」は、素材や製法を工夫することによって、PARM定番のおいしさをそのままに、糖質50％オフを実現した。

PARMが自信をもって提案する本格的な味わいで、少し健康が気になるときにも、普段慣れ親しんだ味わいを楽しみたい、という消費者のニーズに応える。

北海道エリア限定で発売した後の調査では、購入きっかけとして「糖質50％オフなのに味がおいしそうだから」「信頼できるブランドだから」といった点、リピート理由として「PARMチョコレートと変わらないおいしさだから」が上位に挙がっている（森永乳業調べ「PARM STYLE∞上市後調査」2024年11月 n＝939）。

［小売価格］190円（税別）

［販売エリア拡大日］9月8日（月）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp