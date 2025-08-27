同社歴代で最も人気を集める2代目XC60

ボルボの新しい主力SUVになるであろう、バッテリーEVのEX60は2026年に発売が予定されている。そこまでのつなぎ役として、同社の歴代で最も人気を得た、2代目XC60がリフレッシュされた。

ボルボに限らず、既存のエンジンモデルの延命に務めているメーカーは少なくない。限りある開発費は、充分な利益が生まれるかどうか不明な、EVへ注ぎ込まれている。そんな中で、売れ筋モデルへある程度の投資をするのは、当然といえるだろう。



ボルボXC60 T8 AWD プラグイン・ハイブリッド・ウルトラ（欧州仕様）

エンジンのラインナップは、従来どおり。B5を名乗る、250psのガソリン・マイルド・ハイブリッド（HV）は継続。欧州以外の市場によっては、300psのB6も選べる。T6で351ps、T8で455psの、プラグインHVもラインナップされる。

見た目の新鮮味は限定的 でも充分に美しい

XC60は四輪駆動が標準で、サスペンションは前がダブルウィッシュボーン式で、後ろはマルチリンク式。リア側には、複合素材のリーフスプリングが横に組まれる点が面白い。軽く小さく、コイルスプリング以上の優れた乗り心地や洗練性が狙われている。

プラットフォームは、XC90と同じSPAを継投する。今回試乗したのは、プラグインHVのT8。英国ではトップグレードになるウルトラで、アダプティブ・エアサスペンションが装備されていた。



ボルボXC60 T8 AWD プラグイン・ハイブリッド・ウルトラ（欧州仕様）

真面目なブランドらしく、古い構造に新しいボディを被せて、新世代を生み出すことは見送られた。そのため、見た目の新鮮味は限定的ではある。フロントバンパーとグリル、ヘッドライト、テールライト、アルミホイールなどが更新された部分だ。

それでも、スタイリングが前時代的に感じられることはないだろう。充分に美しい。

縦長の11.2インチ・モニター グーグルがベース

今回のリフレッシュでボルボが売りにするのが、デジタル技術の刷新。その中心となるのが、縦に長い11.2インチ・タッチモニターで稼働する、アンドロイド・ベースのインフォテインメント・システムになる。

従来のシステムより表示は鮮明で、反応は高速。コネクティビティ機能も強化された。運転支援システムのメニューが上位の階層へ表示されるなど、改良の結果も見て取れる。物理的なコントローラーがあれば、更に使いやすさは向上すると思う。



ボルボXC60 T8 AWD プラグイン・ハイブリッド・ウルトラ（欧州仕様）

アンドロイドのスマホを持っていれば、アカウントの同期が可能。筆者はアップル・ユーザーで、本来の機能を最大限には利用できなかった。

居心地が良く落ち着ける車内空間

それ以外、インテリアの変更点は小さい。シートやダッシュボード、スピーカーグリルの素材や仕上げが新しくなり、カップホルダーが追加された程度といえる。

とはいえ高級感は増し、居心地が良く落ち着ける車内空間であることに変わりはない。キルティング仕立てのシートは、調整域が広く体をしっかり支え、非常に快適。運転姿勢も、SUVとして理想的といえる。



ボルボXC60 T8 AWD プラグイン・ハイブリッド・ウルトラ（欧州仕様）

リア側へ駆動用モーターが組まれているが、後席側は広々としており、身長の高い大人でも窮屈には感じられないはず。荷室の容量は、ライバル以上というわけではないが。

内装のデザインは、落ち着きのあるスカンジナビアン。素材の質感は高く、製造品質も高水準で、訴求力は低くない。新鮮味や革新性は薄いかもしれないが、この方がしっくり来るという人はいらっしゃるだろう。

