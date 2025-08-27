河北裕介「あ、綺麗」仕上がりに感心！1100円で買えるお手軽マスカラ

河北裕介さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【河北メイク】ゆきりん大人の秋ちょい色気メイク』を投稿。柏木由紀さんをモデルに、メイクを披露してくれました！中には使用したアイテムについて語る場面も。

■マスカラ

動画内で登場したのはこちら！

upink/フェアリーカールマスカラ ロングブラック 税込1,100円（公式サイトより）

カール感をキープし、長時間の上向きまつげを持続してくれるマスカラ！

動画内では、こちらを柏木さんが塗布！柏木さんが「最初に塗った状態を、朝から夜までキープしてくれる」と解説すると、河北さんは感心したような反応。

そして、河北さんは「これはいいじゃん、さすがアイドル」とライブの時や、遊園地の濡れるアトラクションでもメイクがキープされたという効果に興味深そうにコメント。

仕上がりを見た際にも「あ、綺麗」「柏木カールでしょ、これ」「大人っぺーよ」と笑顔をを見せていました！

■動画もチェック

動画内ではその他のコスメも紹介しながらメイクの様子をみせてくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。