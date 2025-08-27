VTuber・結城さくな、個人勢とは思えない超大型コラボを告知 ファンも仰天「すごいコラボだ！」「絶対行くね」
個人勢VTuberである結城さくなさんが、27日までに自身のエックスを更新。とあるコラボ企画を発表すると、ファンから「すごい」と絶賛が相次いでいる。
【写真】結城さくなさんが告知した大型コラボにファンも驚き
結城さくなさんは、2024年10月にデビュー。配信開始からわずか2カ月後にはチャンネル登録者数100万人を突破した大人気VTuberだ。今回の投稿では「すいぞくかん！」とコメントし、サンシャイン水族館とのコラボ『サンシャイン水族館×結城さくな「さくなだすいぞくかん」』を告知。
本コラボは、彼女が水族館とクリオネが大好きということから実現した企画だそうで、イベント期間中は水槽や生き物についての解説を楽しめる録り下ろし音声ガイド、クリオネの水槽など館内各所に特別な装飾やフォトスポットが登場。さらに、描き下ろしイラストを用いたイベント限定グッズも販売されるそう。
個人活動のVTuberとは思えないほどの大型企画にファンからは、「すごいコラボだ！」「絶対行くね」「個人Vとしての完成系だと思う」「キービジュアル可愛すぎる！」など驚きと称賛の声が集まっていた。
引用：「結城さくな」エックス（＠yuki_sakuna）
