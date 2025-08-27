【ユニクロのネイビー】がセンス100点！ 大人に似合う♡「垢抜けパンツ」

きちんと感があり、知的な雰囲気をまとえるネイビーのアイテム。大人コーデに取り入れるなら、カジュアルなのにきれい見えが狙える【ユニクロ】のパンツがぴったり。緩やかなカーブシルエットや上品さが漂うベロア素材などを採用した、一点投入で垢抜けそうなパンツをご紹介します。オンにもオフにも使いやすいネイビーのパンツは、ワードローブに欠かせない存在になるかも。

緩やかなカーブシルエットが美しいレッグラインを演出

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

今シーズン人気を集めているカーブシルエットが特徴のパンツ。裾にかけて緩やかにカーブを描くシルエットが、脚のラインをきれいに見せてくれるかも。上品で知的な雰囲気が漂うネイビーなら、大人も外出時に穿きやすいはず。ドライ機能付きなので、まだ暑さが残る時期にもぴったり。

秋を先取り！ なめらかなベロア素材のイージーパンツ

【ユニクロ】「ソフトベロアイージーパンツ」\2,990（税込）

上品な光沢のあるベロアパンツ。あたたかみのある素材感で、秋を先取りできそうです。ストンと落ちるワイドストレートシルエットとシックなネイビーが美しく、ワンランク上のスタイルが楽しめるはず。ウエストはゴムと紐仕様になっており、楽に穿けそうなのが嬉しいポイント。パーカーと合わせたスポーティーなコーデや、きちんと感のあるシャツとの組み合わせなど、着回しも利きそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M