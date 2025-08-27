【MLB】ドジャース 6−3 レッズ（8月26日・日本時間27日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、名将相手に“ニヤッ”挨拶ルーティーンの瞬間

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でレッズ戦にスタメン出場。第1打席に入る前、相手チームの監督にする恒例の挨拶がこの日も見られた。

レッズとの3連戦のゲーム2でも大谷はリードオフマンとして登場。前日はノーヒットに終わっただけに、この日はその打棒に注目が集まった。

初回の第1打席、バッターボックスに入る前の大谷は、レッズベンチにいるフランコナ監督のほうを見て右手を差し出しながらニヤリとすると、ヘルメットのつば部分に手を添えて軽く会釈をするいつものルーティーンを見せた。

今年、監督通算2000勝を達成した“名将”にも臆さず挨拶を交わしたこのシーンにABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「いつもの大谷さん」「会釈谷」「欠かさないルーティーン」「ニコリ大谷さん」などの反応を見せた。

この第1打席は、空振り三振に倒れた大谷だったが、6回にはタイムリーヒットを放つなど、この日は4打数1安打、1打点、2三振、1四球でチームの勝利に貢献。21日の休養日から復帰して悪い状態が続いたが、いつもと変わらないルーティンを続けながら復調の兆しを見せている。

なおチームも6ー3で勝利し、地区優勝マジックを「28」に減らした。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）