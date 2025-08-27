菅原由勢の新天地！古豪ヴェルダー・ブレーメン、今季「3つのユニフォーム」 ホームは“電車”デザインに

日本代表DF菅原由勢が加入したドイツ1部ヴェルダー・ブレーメン。

ここでは、ブンデスリーガ初挑戦の菅原が袖を通す今季のユニフォーム3種類をご紹介したい。キットサプライヤーはデンマークの名門ブランドhummelで継続している。

Werder Bremen 2025-26 hummel Home

ヴェルダー・ブレーメン 2025-26 hummel ホーム ユニフォーム

ホームユニフォームは、ブレーメンらしい深みのあるグリーンを基調に、ホワイトのピンストライプをあしらったクラシック・スタイルが登場した。

このストライプは市内を横断する「電車」の路線を表現したもの。ブレーメン市民にとって必要不可欠な交通の足であり、試合当日には多くのサポーターを運ぶ市電（路面電車）に敬意を表したデザインだ。

Werder Bremen 2025-26 hummel Away

ヴェルダー・ブレーメン 2025-26 hummel アウェイ ユニフォーム

アウェイユニフォームは、昨季と同様に淡色系のカラーを採用。ホワイトを基調とし、襟・袖・脇部分にベージュを組み合せる。薄っすらと浮かぶピンストライプがおしゃれ。

各部ロゴマークを彩る明るめのグリーン（ネオングリーン）が特徴的だが、この色で地元ブレーメンの「ナイトライフ」を表現している。発色の良いグリーンは、夜の街に灯るネオンサインといったところだろうか。

Werder Bremen 2025-26 hummel Third

ヴェルダー・ブレーメン 2025-26 hummel サード ユニフォーム

サードユニフォームは、グラデーションを施したグリーンを基調にゴールドというカラーリングが美しい。

これは1964-65シーズンのブンデスリーガ初優勝から60周年を祝したデザイン。襟内側には1965年のドイツ王者を意味する“DEUTSCHER MEISTER 1965”をレタリングし、その下に当時の選手の写真と数字「60」をプリントする。

祝福の雰囲気に満ち溢れたこのユニフォームで、60年前の初優勝チームに敬意を表している。

名門ヒュンメル、2000年代以降の「伝説・名作」ユニフォーム5選

各キットの胸スポンサー「Matthäi」は、欧州全土で事業を展開するドイツの建設会社。女子チームのユニフォームには、男子チームの袖スポンサーでドイツの酪農企業「Ammerländer」のロゴを掲出する。

各ユニフォームは、クラブ公式オンラインストア、欧州のhummelオンラインストア他で販売中。