¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¡¼¡¼¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¡×¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡É¶¯Ã¥¡É¤Î¿¿Áê¡Ú¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Û
·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¡Ö¼óÎÎ¡Ê¥É¥ó¡Ë¡×¤¬¤¤¤ë¡¼¡¼¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡¢¿¿¤ËÇ÷¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤¹¤¯¤Ê¤¤¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦ÅÄºê·òÂÀÃø¡Ø¥¶¡¦·ÝÇ½³¦ ¼óÎÎ¤¿¤Á¤Î¹ðÇò¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÁÏÀß¼Ô¤Î¼þËÉ°êÍº¡¢B'z¤äZARD¡¢WANDS¤òÀ¸¤ß¡Ö¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°·Ï¡×¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°ÁÏÀß¼Ô¡¦Ä¹¸ÍÂç¹¬¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ¿Í¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·ÝÇ½³¦¤Î°ÅÉô¤ò¾Ü¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼þËÉ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢1975Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤«¤é¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±½¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉôºÆ¹½À®¤Î¤¦¤¨¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¶¿¤Ò¤í¤ßà¶¯Ã¥á¤Î¿¿Áê
Èà¤¬¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ü¤¯¤¬¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ë½Ð¤·¤¿2¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤º¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î°ÜÀÒ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï1972Ç¯1·î¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿·¡¦Ê¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤ÇÊ¿À¶À¹¤ÎÄï¡¢·ÐÀ¹Ìò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢8·î¤Ë¡ÖÃË¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Íâ73Ç¯¤Ë¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤¬¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡½¡½¡£
75Ç¯£³·î¤Î·ÀÌó½ªÎ»¸å¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¤Ë¤Ï¡¢Æîº»¿¥¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î²ÃÆþ¤¬À®Ä¹¤ÎÂç¤¤ÊÃÆ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼þËÉ¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é¡È¶¯Ã¥¡É¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼þËÉ¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¿Íµ¤¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¼¤á¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤¬¼¤á¤Æ¡¢¤¢¤ë¿Í´Ö¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂç¼ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢²»»ö¶¨¡ÊÆüËÜ²»³Ú»ö¶È¼Ô¶¨²ñ¡Ë¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¡È¶¿¤Ò¤í¤ß¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡È¤¦¤Á¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡É¤È¡£¤¢¤¢¡¢´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÅÏÊÕ¥×¥í¤Î¡ËÅÏî´¿¸¤µ¤ó¤È¡ÊÅÄÊÕ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Î¡ËÅÄî´¡Ê¾¼ÃÎ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÂç¼ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÍí¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÅÏî´¿¸¤µ¤ó¤¬¡È¤ªÁ°¤¬¤ä¤ê¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ü¤¯¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÏî´¤¬Ãç²ðÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¥á¥ê¡¼´îÂ¿ÀîÉû¼ÒÄ¹¤ÈÅÏî´¤Î¼«Âð¤Ç²ñ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÅÏî´¿¸¤ÎºÊ¤Î¡ËÈþº´¤µ¤ó¤«¤é¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡È¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢»ä¤Ë¡Ê¶¿¤Ò¤í¤ß¤ò¡Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¡É¤ÈÍê¤ó¤À¤é¡È¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤¤ï¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤Ü¤¯¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÈÁ´¤¯Ùæ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¼þËÉ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Á¤À¤±¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤âÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£2500Ëü±ß¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×
¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡§¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥¿¥Ö¡¼¡×¡Ä¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¥É¥ó¡×¼þËÉ°êÍº¤ÎÀµÂÎ
