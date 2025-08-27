2025年8月28日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
行動は自分のテリトリー内で。行動範囲を広げるのは控えて。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
親孝行が運気アップのカギ。話し相手になるのもおすすめ。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
周囲から浮きやすい日。面倒な付き合いも笑顔で対応を。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
年上の人とソリが合わない日。相手を立てて波風を立てないように。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
物欲が満たされる日。さりげなく周囲にアピールしよう。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
情報には敏感に。気になる前売り券の発売日はもう一度確認しよう。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
交友関係が大きく変わる暗示あり。個性的な人に注目を！
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
安定感のある運気。いつも通り淡々とこなすと◎。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自信を喪失気味……。基礎からやり直せば持ち直せるはず。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
勝負運が快調。ライバルを想定すると物事は好展開に！
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
パワー全開。でも張り切りすぎてむちゃしないように注意。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ゲームセンターでレースゲームを。ストレス発散効果が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)