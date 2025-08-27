「腹筋横にも割れてる!?」玉井詩織、美ウエスト見せコーデに反響「めちゃくちゃかわいい」「笑顔が素敵」
ももいろクローバーZの玉井詩織さんは8月26日、自身のInstagramを更新。写真集のオフショットを公開しました。
【写真】玉井詩織の美ウエスト見せコーデ
コメントでは「めちゃくちゃかわいいです！！写真集発売おめでとう！」「どことなく物憂げで可愛さも湛えていてとにかく素敵です」「どうしてそんなに可愛いんだろうか！」「腹筋…この写真大好きだから沢山見れて嬉しい〜！！」「腹筋横にも割れてる!?素敵すぎる」「ふんわり笑顔の詩織ちゃん発見」「笑顔が素敵!」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「どうしてそんなに可愛いんだろうか！」玉井さんは「いよいよ明日！玉井詩織1st写真集『たまゆら』そして1stストーリー写真集『しおどき』2作同時発売です オフショットあげていきます〜」とつづり、7枚の写真を投稿。緑色のキャップにかわいらしいデザインの黄色いトップス、デニムパンツを合わせたコーディネートです。トップスからは肩やデコルテ、さらには美しく引き締まったウエストが露出しています。とてもおしゃれで、スタイルの良さが際立っています。
「1st写真集”たまゆら”の表紙が解禁」6月30日には「1st写真集”たまゆら”の表紙が解禁となりましたー！通常盤と限定盤！」とつづり、写真集の表紙を公開していた玉井さん。こちらでは、ほっそりとした美脚も見ることができます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
