安西星来、美背中あらわなワンショルダーミニ丈衣装で魅了 自身の学生時代は「コロナで…」
女優の安西星来が、26日に都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)の学校プレミアに登壇。スタイルが際立つ衣装で魅了した。
安斉星来
安斉は、美しいデコルテと背中が印象的なチェック柄の衣装で登場。スラリとしたスタイルがひときわ目を引き、学生から思わず「スタイル良すぎる!」という声も上がっていた。
イベントでは“青春”をテーマにトークが展開。安斉は自身の学生時代をこう振り返った。
「私は、当時コロナで何も(青春を)味わえなかったし、制服もそれほど着れなかったし、4時間目終わったら食堂に走るみたいなのもなかった」
イベント会場の学生から、学校には食堂がなく教室で机を向かい合わせにして昼食を食べているという話が。
そんな青春を感じさせるエピソードに安西は、「いいねぇ〜!! それやりたかったの〜!! 羨ましいです!」と、生徒たちの日常に素直な憧れをのぞかせるていた。
また、この日は安西に加えて、橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、鈴木福、本田真凜、吉田剛明も登場した。
安斉星来
安斉は、美しいデコルテと背中が印象的なチェック柄の衣装で登場。スラリとしたスタイルがひときわ目を引き、学生から思わず「スタイル良すぎる!」という声も上がっていた。
イベントでは“青春”をテーマにトークが展開。安斉は自身の学生時代をこう振り返った。
イベント会場の学生から、学校には食堂がなく教室で机を向かい合わせにして昼食を食べているという話が。
そんな青春を感じさせるエピソードに安西は、「いいねぇ〜!! それやりたかったの〜!! 羨ましいです!」と、生徒たちの日常に素直な憧れをのぞかせるていた。
また、この日は安西に加えて、橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、鈴木福、本田真凜、吉田剛明も登場した。