お笑いタレントのいとうあさこが２６日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演。夏場でも冷え性に悩んでいることを明かした。

今回のテーマは「夏の冷え性」。

「手足が冷えたことがないので冷え性じゃないと思ってたんですよ。でも、ジムで筋肉量を測ってもらったら、なんの運動もしてないのに、アスリートって診断が出たんですよ。筋肉量あるからだなと思ったんですけど、尻がとにかく冷たくて。熱いもの触った時に耳を触るじゃないですか？ 私、尻を触った方が冷えるぐらい尻がギャンギャンに冷たいです」と自身の体質を説明した。

冷え性ゆえの夏場の苦労の話題になると「（現場で）遠慮と取られる時もあるんだよね。こっちが汗をかいてるから、ものすごい強い風の冷房とかされると、『はぁ、はぁ』って袖を抜いて、その中に手を入れて（体を温める）みたいな。でも、（顔からは）汗が出るんだよね」と明かした。

さらに飛行機搭乗の際は「（体に）熱い部分と寒い所があるから頭に冷えピタみたいなのを貼って、首の後ろが冷えちゃうと苦しくなるから、パーカーみたいなのを着て。足は指先が暑いから指先が開くレッグウォーマーみたいなので、ふくらはぎは温めつつ、足先は冷やすみたいな」と具体的に説明。

「乗ってから１０分くらい１人で（冷房対策の準備を）やっていると、ＣＡさんがいらして『病気ですか？』って聞かれるんで『Ｎｏ、ｆｉｎｅ（いいえ、元気です』って。いつも、そんな感じです」と苦笑しながら話していた。