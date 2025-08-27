福岡や長崎から初出展も「秋の大九州・沖縄展」ご当地グルメや話題スイーツそろう【新潟】
新潟市のデパートで『秋の大九州・沖縄展』が始まりました。
■富沢菜々アナウンサー
「長崎の手焼きカステラや、こちらは揚げたてアツアツのサーターアンダギー。会場にはおいしそうな香りが漂っています。」
新潟伊勢丹で8月27日から始まった『秋の大九州・沖縄展』。ご当地グルメや話題のスイーツなど、初出店を含めて49のブランドが集まりました。
注目は、福岡からの初出店『吉祥庵』の「玄界灘さば棒寿司」。新鮮な真サバを使った地元で人気の逸品です。こちらも初出店の長崎『パリ・パリジェンヌ』の「焼きモンブラン」は、パイ生地のパリパリ食感が特徴で九州産の栗が丸ごと入っています。
■買い物客
「すごい活気ですよね。いろんな人が楽しみにしていたんじゃないかと思う。」
■買い物客
「まだ暑いけど、食べ物はそろそろ秋。おいしいものを食べたいと思う。」
『秋の大九州・沖縄展』は、9月1日までの開催です。
