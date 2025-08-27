元県民局長の“私的情報を漏洩”した元総務部長　9月1日付で「参事」にする人事を兵庫県が発表　競馬組合の副管理者に

兵庫県の斎藤元彦知事のパワーハラスメントなどを告発した元県民局長の私的な情報を、複数の県議に漏らしたとして停職処分を受けていた元総務部長について、９月１日付けで参事とする人事を発表しました。



▽第三者委「知事および元副知事の指示のもと、『根回し』の趣旨で漏洩を行った可能性高い」



兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラなどを告発した元西播磨県民局長（去年死亡）の私的な情報が、外部に漏洩され週刊誌で報道された事案をめぐり、県の第三者委員会は５月２７日に最終調査報告書を公表。





元総務部長の井ノ本知明氏が、県議会議員３人に情報を漏らしたと認定したうえで、「斎藤知事および片山安孝元副知事の指示のもと、県議らへの『根回し』の趣旨で漏洩を行った可能性が高いと判断せざるをえない」と指摘しました。これを受け県は、井ノ本氏に対し停職３か月の懲戒処分を下していました。▽県「職責を果たして県民のために精励していただきたい」井ノ本氏は８月２８日に勤務に復帰しますが、県は２７日、同氏を９月１日付けで「県参事（競馬組合副管理者）」に就ける人事を発表しました。兵庫県競馬組合は県内の地方競馬（園田競馬・姫路競馬）の運営を担う組織で、服部洋平副知事を管理者として、副管理者が３人置かれていますが、井ノ本氏はそのうちの１人に就くということです。県は「職務復帰をするので、職責を果たして県民のために精励していただきたい」としています。