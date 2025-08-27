衛星画像に「多数の怪しい雲」現る

きょう(27日)午後7時現在、気象庁は、予想天気図【画像①】の通り、きょう午前9時にフィリピンの西に新たな熱帯低気圧が発生しました。

RSK山陽放送の宮本大句見(たくみ)気象予報士によりますと、この熱帯低気圧は、あまり発達せず、西よりに進む予想だということです。そのため、日本への影響はない見込みです。

一方で、来週にはこの熱帯低気圧のほかに、多数の「熱帯じょう乱」が発生する可能性があるということです。

きょう午後4時ごろの衛星画像【画像②】を見てみると、日本の南やフィリピン周辺には発達した雨雲が見られます。



フィリピンのあたりでは対流活動が活発になっており、来月(9月)頭にかけて熱帯じょう乱の発生、また発達しやすい環境となる見込みです。来週までに台風を含む多数の熱帯じょう乱が発生する可能性があります。

熱帯じょう乱って何だ？

熱帯じょう乱とは何か、宮本大句見気象予報士が解説します。



(宮本大句見 気象予報士)

「熱帯や亜熱帯地方で発生する大気の乱れのことで、今後、熱帯じょう乱から『熱帯低気圧』や『台風』が発生する可能性があります」

来週には「多数の熱帯じょう乱」発生か

これらの怪しい雲は、今後どうなるのでしょうか。



（宮本大句見 気象予報士）

「長期の雨と風の予想【画像③～⑬】を見ると、9月1日【画像⑦】にフィリピンの東で、反時計回りの渦が見られるようになります。その後、渦が明瞭になりながら、北上する見込みです」



「来月6日【画像⑫】には、九州のすぐ西の海上に進み、進路を東に変える予想になっています。予想のシミュレーションによって、発達の程度や進路に関して差が大きいため、最新の情報に注意するようにしてください」



「また来月7日【画像⑬】は、フィリピンの東で別の新たな反時計回りの渦が確認できます。来週にかけて、多数の熱帯じょう乱が発生するかもしれません」

（宮本大句見 気象予報士）

「きょう(27日)の時点では、太平洋高気圧の日本付近への張り出しが強く、広く覆っている状況です。台風にとって太平洋高気圧は壁となるため、基本的には太平洋高気圧の周辺を台風が進む傾向となります」



「ただ、太平洋高気圧の勢力が弱い部分があり、新たに台風が発生すれば、そこを北上して南西諸島や西日本に近づくおそれがあります。8月～9月は台風が日本付近に近づきやすい季節であるため、注意が必要です」

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑭～㉑】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。