活動自粛中の７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカル・今市隆二が今年１０月４、５日にヤンマースタジアム長居で開催されるライブツアーには参加しないことが２７日、所属事務所・ＬＤＨの公式ＨＰで発表された。

この日、公式ＨＰで「三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ １５ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＳＴＡＤＩＵＭ ＬＩＶＥ“ＪＳＢ ＦＯＲＥＶＥＲ〜ＯＮＥ〜”に関するお知らせ」の表題のもと「今市隆二を除く６名で実施することになりました」と発表された。

メンバーからの「応援してくださっている皆様へ」と題したコメントも発表された。

メンバーからの言葉はまず「応援してくださっている皆さま、関係者の皆さま、そしてご心配とご迷惑をおかけしているすべての方々に、心よりお詫び申し上げます」とした上で「この状況の中でライブを開催すべきかどうか、何度も話し合いを重ねました。応援してくださっている皆さんの気持ちを考えると、簡単に決断できることではありませんでしたが、今できることを精一杯やることが、皆さんへの感謝の気持ちを伝える一歩になると信じ、６人で実施することを決めました。また全員でステージに立てることを信じて、僕たちも一歩ずつ進んでいきます。どうか、これからも私たちを見守り、一緒に歩んでいただけたら嬉しいです」と結んだ。

今市は今年４月、タクシー運転手を脅したなどとして、脅迫と暴行の疑いで書類送検され、所属事務所のＬＤＨが当面の間活動を自粛することを発表していた。