タレントで歌手の上沼恵美子が２７日、大阪の「ＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＴＴホール」で「新曲リリース感謝祭２０２５」を開催した。

６月１８日に約５年半ぶりとなる新曲「人生泣き笑い」をリリース。満員の約７００人のファンの前で熱唱し「６月に新曲を出させていただきました。テイチクさんから『どうですか』と勧められて『人生泣き笑い』『大阪ラブレター』２曲を聴かせてもらったんですがとても良い曲で。『この曲なら歌いたい』と思えたんです」と制作の経緯を明かした。

トークを挟んで、中盤では急きょ観客をステージに招待し、新曲「人生泣き笑い」を１コーラス披露するサプライズも。客席から選ばれた親子でファンという娘さんがステージに上がり、緊張のせいか途中で歌えずにいると「あんた知らんな！ この歌」という上沼の愛あるツッコミで、会場は爆笑と温かな拍手に包まれた。終盤には「人生泣き笑い」を情感たっぷりに歌い上げた。

約９０分にわたって繰り広げられた、歌とトークを織り交ぜたファン感謝祭。ファンとの記念撮影を行い、最後にアンコールとして「大阪ラプソディー」を披露しイベントを締めくくった。上沼は「今日は本当にありがとうございました。今日という一日は人生の宝物になりました。また皆さんに会える日を楽しみにしています」と感謝した。