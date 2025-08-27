新潟市出身の元タカラジェンヌ・越乃リュウさんが、柏崎市のブランド米『米山プリンセス』の認証を目指す水田で稲刈りをしました。



柏崎産のコシヒカリ『米山プリンセス』の公式アンバサダーを務める越乃リュウさん。27日は、市内の水田で桜井雅浩市長らと稲刈りをしました。米山プリンセスの認証を受けるには、うまみなどを数値化した「食味値」が85点以上であることなど、複数の高い基準をクリアする必要があります。



今年は猛暑に対応するため田植えを前倒しし、収穫の時期を分散する実証実験を実施。この水田では、通常よりも2週間ほど早い稲刈りとなりました。



■越乃リュウさん

「生産者がいろんな工夫をして天気や田んぼと向き合う姿を見ると、こんなにもいろんな人が尽力したコメだと改めて思うようになった。」



■生産者 重野貴明さん

「令和5年以上の猛暑と言われていたので、早めに肥料や微量要素を入れて調整した。出来はそこそこで悪くはない。」



品質検査は9月上旬にも行われ、認証されれば『米山プリンセス』として店頭に並びます。