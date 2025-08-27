上沼恵美子（７０）が２７日、大阪市内のＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＰＡＲＫ ＯＳＡＫＡ ＴＴホールで「新曲リリース感謝祭２０２５」を開催した。約５年半ぶりのニューシングル「人生泣き笑い」を６月にリリースしており、会場には平日昼ながらファン約７００人が駆けつけて客席をうめ、上沼の熱唱と爆笑トークに盛り上がった。

オープニングで１９年にリリースした「人生これから」を歌唱後、上沼らしい軽妙なトークで笑いを誘い、「６月に新曲を出させていただきました。テイチクさんから“どうですか”と勧められて『人生泣き笑い』『大阪ラブレター』２曲を聴かせてもらったんですがとても良い曲で、『この曲なら歌いたい』と思えたんです」と新曲が生まれた経緯を明かし、カップリング曲「大阪ラブレター」を披露。客席をうっとりとさせた。

中盤では急きょ観客をステージに招き、新曲「人生泣き笑い」を１コーラス披露するサプライズも。客席から選ばれた親子でファンという娘がステージに上がり、緊張のせいか途中で歌えずにいると「あんた知らんな！この歌」と上沼が容赦なくツッコミを入れ、会場から爆笑と拍手が起こった。その後はアンコールに大ヒット曲「大阪ラプソディー」を披露し、拍手と歓声に包まれた。

約９０分にわたって歌とトークを織り交ぜ、上沼は「今日は本当にありがとうございました。今日という１日は人生の宝物になりました。また皆さんに会える日を楽しみにしています」とファンに感謝の言葉を送った。