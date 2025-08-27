USJ、ハロウィーン仮装で「お願い」 過度な露出など「お断り、退場いただく場合があります」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は27日、パークの公式Xを通じて、ハロウィーン仮装についての「お願い」を伝えた。
【画像】USJ、ハロウィーン仮装で「お願い」全文
USJは9月4日よりハロウィーン・イベントを順次開始する。毎年大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は、5日から始まる。
秋の学生向けキャンペーン『ユニハロ』では、学生たちに思いっきり叫んで踊って熱狂して “最悪で最高”な1日を満喫してもらうとし、SNSには、水戸由菜、ゆめぽて、もんた、末吉9太郎、うざみ、ののちらが出演するプロモーション動画を公開した。
この一連の投稿の中で「ハロウィーン期間のお願い」を掲載。「さまざまな仮装でパークを楽しむゲストを歓迎していますが、多くのゲストの安心安全のため、ルールとマナーへのご協力をお願いします」と呼びかけ、「公序良俗に反する服装やパークにふさわしくない過度な露出はお断り、退場いただく場合があります」とした。
さらに「ご来場前にご確認下さい」とし、公式サイトの注意事項などを案内した。
