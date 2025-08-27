11月に、三条市で国内外の著名アーティストが出演するフェスが開催されます。2回目となる今回は、地域航空会社トキエアとの連携も発表されました。



11月2日に燕三条地場産業振興センターで開催される『燕三条ジャパンフェス』。27日に主催者が会見し、韓国を代表するボーイズグループ『iKON』のJAYさんやグローバルガールズグループ『MADEIN』のほか、三条市出身のシンガーソングライター『千央』などの出演を発表しました。グッズは、燕三条産の製品でそろえる予定です。



■燕三条ジャパンフェス 齋藤和也実行委員長

「燕三条はものづくりの町。ものづくりに関わるきっかけは、フェスを通じて入る人もいれば元から知っている人もいるが、燕三条に住めばこんなこともできると(若者に)大人世代として伝えたい。」



2年前に開かれた第1回からこのフェスの総合演出を務める、音楽プロデューサーの和田直樹さんが6月にトキエアの代表に就任。その縁もあって今回、トキエアが観客の移動手段としてフェスと連携することも公表されました。



■トキエア 和田直樹代表

「みんなが乗ったことのあるトキエアにしていきたいというのが一番の思い。移動の段階からフェスを楽しめる企画を考えている。」



出演アーティストは約10組を予定。一般チケットは2000円で9月2日発売です。