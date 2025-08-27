先日「定年」を迎えましたが、現役時代は仕事人間だったため、これといった趣味もなく、毎日暇で仕方ありません。「60代」からでも始められる「お金のかからない趣味」はないでしょうか？

定年後に楽しむための趣味選びの重要性

定年後は、新たな人生を楽しむためのチャンスです。しかし、これまで仕事に追われてきた方などの場合、どのように時間を使うべきか分からないと悩むこともあるかもしれません。

趣味を持つことは、日々の生活に喜びをもたらすだけでなく、心身の健康にもよい影響を与えます。ただし、定年後の生活には収入が安定していない場合も多く、趣味を楽しむためにお金をかけすぎてしまうのは避けたいところです。

そのため、お金をかけずに楽しめる趣味を見つけることは、今後の生活の質を高めるために重要なポイントとなります。また、趣味にお金をかけ過ぎないためには、工夫が必要です。無理なく趣味を楽しみ、生活費や老後資金に支障が出ないようにすることが、より充実した定年後を過ごす鍵となります。



60代からでも始められるお金のかからない趣味

60代から始められる趣味は、実はたくさんあります。これらの趣味は、比較的少ない初期費用で始められるものが多く、さらに長期的に楽しむことができる点が魅力です。以下に、代表的な趣味とそのお金のかかり方を紹介します。



・ウォーキング・ジョギング

ウォーキングやジョギングは、初期費用としてシューズや服が必要ですが、長期的にはほとんどお金をかけずに続けることができます。また健康維持や体力をつけるためにも非常に効果的だといえるでしょう。



・読書

本を読むことはお金をかけずにできる趣味の一つです。図書館を利用すれば、無料で多くの本を借りることができます。また、電子書籍や中古書籍を活用すれば、購入費用を抑えることが可能です。最近では、多くの図書館がオンラインで予約や貸し出しを行っており、便利さも向上しています。



・ガーデニング

ガーデニングは初期投資が多少必要ですが、少しずつ育てることができるため、年間を通して楽しむことができます。

例えば、種や苗を少量ずつ購入すれば、徐々に庭が豊かになり、楽しみも増していきます。余分な支出を避けるために、家庭菜園を始めるのも一つの方法です。季節ごとに旬の野菜や花を育てることで、毎日の食生活も楽しみながら節約につながります。



・DIY

DIYは、不要になった物を再利用するための素晴らしい趣味です。例えば、古い家具を塗り直したり、リメイクしたりすることができます。必要な道具をそろえるのに最初は少し費用がかかりますが、一度そろえた道具で何度も楽しむことができます。

また、DIYは自宅のインテリアを工夫し、生活空間を自分好みにカスタマイズできるため、満足度も高くなります。



身近なリソースを生かす趣味の提案

定年後の趣味を見つける際には、周囲のリソースを上手に活用することも大切です。地域の公共施設やコミュニティーセンターでは、無料や低価格で参加できるイベントや講座が提供されています。例えば、地域の公民館で開かれる絵画や写真のワークショップ、地域の清掃活動やボランティア団体への参加などです。

また、地域の活動に参加することで、新しい友人を作ったり、社会貢献をしたりしながら充実感を得ることができます。無料で参加できることも多いため、生活費を圧迫することなく趣味を楽しむことができるでしょう。

さらに、インターネットを活用することで、無料で学べるスキルや情報がたくさんあります。例えば、無料で利用できるオンライン講座や動画コンテンツを通じて、手芸や料理、写真撮影などの趣味を始めることができます。これらのリソースをうまく活用すれば、お金をかけずに新しいスキルを習得することができるでしょう。



定年後の充実した生活を送るための第一歩

定年後の生活は、無理なく楽しめる趣味を見つけることで、より充実したものになります。ウォーキングや読書などのお金のかからない趣味から、ガーデニングやDIYといった少しの投資で長く楽しめる趣味まで、選択肢は豊富です。

また、地域のリソースやインターネットを活用することで、費用を抑えながら趣味を楽しむことができます。自分に合った趣味を見つけ、少しずつ始めてみることで、充実した定年後を過ごせるでしょう。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー