全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・宝町の中華料理店『中華料理菊鳳』です。

富士山を模した美しい見た目に首ったけ

富士山を模して高く盛り付けられたルックスがなんとも華やかな「冷やし中華」。眺めてうっとり、食べれば正しき昭和の味な『菊鳳』の夏の名物だ。

冷やし中華1100円

『中華料理 菊鳳』冷やし中華 1100円

シンプルで王道な味だが、どこか品格漂うのは「万人に愛される味を」と、素材の繊細な切り方や味の組み合わせなど、丁寧な仕込みのなせる技。※提供は9月上旬まで

『中華料理 菊鳳』

宝町『中華料理菊鳳』

［店名］『中華料理菊鳳』

［住所］東京都中央区銀座1-19-12

［電話］03-3564-6162

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時〜21時（20時半LO）、土：11時〜14時（13時半LO）

［休日］日・祝

［交通］都営浅草線ほか宝町A1出口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、おとなの週末が厳選した冷やし中華4選の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京でとびきりうまい冷やし中華3選！ 忘れちゃいけない夏の主役」では、とびっきりおいしい冷やし中華の店を実食レポートしています。