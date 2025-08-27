「賃貸物件」に「ウォシュレット」を「取り付ける」ことは可能？ 費用相場や注意点について解説

賃貸物件にウォシュレットは取り付け可能？

賃貸物件にウォシュレットを取り付ける場合、最初に確認すべきは、大家や管理会社の許可が必要かどうかです。多くの賃貸契約では、設備の変更や追加に関して事前の許可が求められます。特にウォシュレットの取り付けは、水回りの工事や電気配線が関わるため、許可を得ることが重要です。

許可を得る際には、取り付け予定のウォシュレットの機種や取り付け方法、工事内容などを詳細に伝えることがポイントです。



ウォシュレットの取り付けにかかる費用相場は？

ウォシュレットの取り付けにかかる費用は、ウォシュレット本体の価格と取り付け工事費用に分かれます。ウォシュレット本体の価格は、機能やブランドによって異なりますが、一般的には1万5000円から10万円程度が相場です。

取り付け工事費用は、業者によって異なりますが、約8000円から1万5000円程度が目安です。ただし、電源コンセントの新設や給水管の工事が必要な場合、追加費用が発生することがあります。そのため、事前に業者に見積もりを依頼し、費用を確認することが大切です。



DIYと業者依頼、どちらが適切か？

ウォシュレットの取り付けは、DIYでも可能ですが、賃貸物件の場合は慎重に判断する必要があります。DIYのメリットは、費用を抑えられる点ですが、取り付けミスや水漏れ、電気トラブルなどのリスクが伴います。特に初めての方や設備に不安がある方は、専門業者に依頼することをおすすめします。

業者に依頼することで、専門的な知識と技術で安全に取り付けが行われ、万が一のトラブルにも対応してもらえます。また、アフターサービスや保証が付帯されることが多いため、長期的な安心感があります。



賃貸物件での取り付け時の注意点と対策

賃貸物件にウォシュレットを取り付ける際の注意点として、原状回復義務や設備の制限があります。ウォシュレットの取り付けには、給水管の分岐や電源コンセントの新設が必要な場合がありますが、これらの工事が原状回復義務に抵触する可能性があります。そのため、事前に大家や管理会社と十分に相談し、許可を得ることが重要です。

また、取り付け後のメンテナンスや故障時の対応についても確認しておくと安心です。特にウォシュレットは水回りの設備であるため、定期的な点検や清掃が必要です。故障した場合の修理費用や対応方法についても、事前に確認しておくとよいでしょう。



賃貸物件でもウォシュレット導入は可能

賃貸物件でも、適切な手順と注意点を守ることでウォシュレットの導入は可能です。まずは大家や管理会社に相談し、許可を得ることが第一歩です。その上で、費用や取り付け方法を検討し、安全に取り付けを行いましょう。快適なトイレ環境を手に入れるために、慎重に準備を進めるとよいでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー