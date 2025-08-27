8月19日（火）から、全国で販売中のハーゲンダッツの新作クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」。ほんのり苦くて甘い人気の和素材・ゆずを使ったアイスクリームがホワイトチョコとマッチしていて、発売直後からSNSでも話題沸騰。



「気づいたら手からなくなっていた」「リピートします」と高評価続出の新作アイスを実食レビューします！

ハーゲンダッツ クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」

同商品は今年の6月からスタートした日本の良さを表現する新シリーズ「JAPAN MIND」の第3弾で、日本ならではの柑橘類であるゆずを主役にした新作アイスとなっています。





パッケージ表面にはゆずが描かれており、「JAPAN MIND」と記載された和柄が高級感を演出します。

内袋を開けると、ホワイトチョコに包まれたクリスピーサンドがお目見え。チョコにはゆずパウダーとゆずオイルが練りこまれていて、最初から最後まで、どこを食べてもゆずを感じられる設計です。

ほんのりゆずが香る、ホワイトチョココーティング

ゆずは料理のアクセントとして使用されることが多く、普段は単体で食べる機会の少ない果実ですが、このアイスはゆずが主役！ 香ばしいウエハースとともにアイスをかじると、ゆず特有の爽やかな香りが口いっぱいに広がります。



アイス部分には、ゆず果汁とゆずオイルをふんだんに使用。パッケージのようにゆずソースがくっきりとは見えなかったのですが、それでも、ゆずの味は濃厚です。



表面のホワイトチョコとアイスが混ざることで甘さと苦さが絶妙なバランスを保ち、後味がすっきりしています。ミルク感のなかにゆず本来の味を優しく感じられる、上品な柑橘スイーツでした。

ゆずのほろ苦さとチョコの甘さがベストマッチ

今回紹介したハーゲンダッツの新作「ゆずホワイトショコラ」（希望小売価格351円）は、全国のスーパーやコンビニなどで期間限定発売中です。



ほかのハーゲンダッツ商品と比べて甘さ控えめに仕上がっているため、甘くないアイスが好きな方には試してもらいたい1品です。

（文＝桐田えこ）