【ムリ！義母に援助1万円】「病気の母を支えたい」家計ギリギリで無理です！＜第3話＞#4コマ母道場
もし「義母に毎月1万円の援助」を要求されたらどう感じますか？ 「払いたくない！」「1万円くらいなら助けてあげたい」……いろいろな意見があると思いますが、結局のところ答えは「義実家との関係」に集約されるのかもしれません。今回は余裕のない家計のなか、義姉からこの要求をされてしまったママが主人公です。
第3話 余裕はありません！
【編集部コメント】
たしかにこの状況で1万円のお金が減るというのは、ちょっと痛手ですよね……。カオリさんは家事・子育てとのバランスも考えて、しばらくは扶養内パートで働くつもりとのこと。ヒロムさんも残業がほぼない職場で働いているため、手取り収入がこれ以上上がるのは考えにくいそうです。カオリさんは家計からお金を出すことについて断固拒否！ 出すならヒロムさんのお小遣いからと言いますが、ヒロムさんは苦い顔です。夫婦の話し合いはうまくまとまるのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
