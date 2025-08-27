「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（税込み1870円、徳間書店）が28日に創刊。ネット限定で発売される「特別版」表紙に、福井梨莉華さんが登場します。



1st写真集の発売も10月29日に決定し、2025年は「期待の星」から「グラビア界の大本命」”に躍り出た福井さん。雨のプールを舞台に、いつもの弾ける笑顔はもちろん、普段はあまり見せたことのない、しっとりとした大人な姿も披露しています。



そのほかにも、「電子書籍Award2025」で前人未到の3年連続受賞を果たした“デジタル写真集の女王”似鳥沙也加さん、バスケとダンスを掛け合わせた動画で一躍人気者となったすみぽんこと高倉菫さん、『佐久間宣行のNOBROCK TV』で見せたピュアなリアクションで瞬く間に時の人となった森脇梨々夏さん、身長148cmのミニマムボディで話題を集めるアイドルグループ・#Mooove！の姫野ひなのさん、高校在学中に下着の企業案件を受けて退学処分になるも、圧倒的なビジュアルによってグラビアで大活躍中のちーまきさんが登場します。



【福井梨莉華さんプロフィル】

生年月日2005年1月12日 岐阜県出身 身⻑158cm体重45kg 足のサイズ24.5cm スリーサイズB90W59H86 ドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）で女優デビュー。BS時代劇『おいち不思議がたり』（NHKBS）に出演。2024年9月にグラビアデビュー。各誌の表紙を飾る。趣味お菓子、パン作り、料理 特技バレーボール（6年間）