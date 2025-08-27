アイドルグループの乃木坂46・小川彩さんが29日発売の『B.L.T. SUMMER CANDY 2025』（東京ニュース通信社)の表紙に登場。同誌の表紙カットが解禁された。



【写真】ピュアな小川彩さんの笑顔の表紙。爽やかな涼風が吹いてきそう

同誌は、“夏と制服と美少女たちの青春グラフィティー”というコンセプトで誕生。今、もっとも旬な現役女子高校生アイドルたちの清涼感あふれる姿を、ロンググラビア&インタビューで紹介します。



2025年6月まで放送していたドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）に出演を果たし、7月30日発売の39thシングル「Same numbers」の選抜メンバーにも選ばれるなど、グループ内外で活躍を続ける小川さん。そんな高校3年生の彼女が飾る表紙に採用されたのは、夏の川辺で見せる、自然体の笑顔に癒やされるカット。水面の涼やかな輝きと、小川の表情の明るさが重なり合い、透明感あふれる一瞬を切り取った1枚が表紙となりました。



中面には櫻坂46から中川智尋さん、山田桃実さん、日向坂46から大野愛実さん、高井俐香さん、AKB48から山口結愛さん、私立恵比寿中学から仲村悠菜さんが登場します。