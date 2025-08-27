親との旅行で割り勘は親不孝？ママ友「親がかわいそう」発言に、心がモヤッ【ママリ】

両親や義両親との旅行を割り勘にしていたけれど…

アラフォーに近い30代共働き夫婦ですが 義両親や両親と行く旅行が割り勘（というか家族単位での支払い）って親不孝でしょうか🥺？



毎年 夏にどちらかの両親と旅行にいきますが 交通費だけは我が家負担であとは基本的に割り勘です。

ご祝儀とかもない代わりに、、と言ったら変な感じですが母の日や父の日もプレゼントは気を使わないといったようなスタンスで今まできてました😅（といっても完全にスルーはできないからご飯奢るとか軽い感じ）

それに両親の旅行代を負担できるほど金銭的に余裕はないです💦

ママ友家族は 旅行代は全額負担しているらしくて うちは割り勘と言ったら 「出してあげなよー ご両親かわいそうすぎー」みたいにドン引きされました😅

うちがケチすぎるんでしょうか？？

皆さんどうですか？ 出典：

qa.mamari.jp

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは毎年夏に、両親もしくは義両親と旅行に行くのだそう。交通費は自分たちで負担し、あとは割り勘とのこと。しかしこのことをママ友に話すと「全部出してあげなよ」とドン引きされたそうです。旅行代を割り勘は一般的にケチなのでしょうか？ママリに寄せられた声をご紹介します。

大人数での旅行代は高額になりがち。それを毎回全額負担しているママ友家族もすごいと思うのですが、それが普通なのでしょうか。



決して投稿者ママの家がケチというわけではなさそうですが…ママリに寄せられた回答が気になりますね。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

出したことないし、母の日もスルー

逆に出したことないし、母の日なども全部スルーしてます。

いろんな家庭があるのであまりこういうのはママ友などに話さない方がいいのかなと個人的は思ってます。 出典：

qa.mamari.jp

旅行代を出したこともないし、母の日などもスルーするというこちらのママ。家庭それぞれ事情も違うため、こういった話はあまりしない方が良さそうですね。

旅行に行ってるだけで親孝行

全然親不孝じゃないと思います、なんなら旅行行ってるだけで偉いです😂👏

家族の数だけやり方はあるでしょうし、ママ友家族は全額出す家族だってだけで気にする必要ないと思います！



私は旅行行かないですし、実家帰るとお世話になりっぱなしでもはやお金も出してないので、そのママ友からするとドン引きされる人間になります😇笑 出典：

qa.mamari.jp

「旅行に行っているだけで親孝行だ」と言ってくれたこちらのママ。こちらのママは両親や義両親と旅行に行かないのだそう。



投稿者のママは、旅行に行くだけでなく、さらに交通費まで出してあげるているのだから十分なのではないでしょうか。

旅費も全額出してもらう

え、全額出してもらってます😂ねだって連れてってもらってるわけじゃないし、行き先も指定されてるのでありがたくお供しています😂 出典：

qa.mamari.jp

旅費を全額出してもらっているというこちらのママ。ねだっているわけではなく、誘われるためありがたくお供しているようです。



このようなパターンもあるため、一概に「割り勘じゃない＝ケチ」という考え方にはならないのではないでしょうか。状況や関係性によって自然な形はそれぞれであり、大切なのはお互いが気持ちよく過ごせることかもしれません。

それぞれの家庭の事情があるから気にしない

両親や義両親との旅行費用を割り勘にしたところ、ママ友から「全額出してあげなよ」とドン引きされてしまったという投稿者ママ。しかしママリに寄せられた意見を見てみると、「割り勘でも旅行に行けているだけで十分」という前向きな声が多くありました。



一方で「そもそも旅行には行かない」という意見や「旅費はすべてあちらに負担してもらう」という声もあり、考え方は家庭によってさまざま。誰かにとっての“常識”が必ずしも自分に当てはまるわけではありません。お金に関することは特に価値観が分かれやすい分野なので、周囲の意見に左右されすぎず、自分たちが気持ちよく過ごせる方法を選ぶのが一番なのかもしれませんね。



イラスト：きさらぎ

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）