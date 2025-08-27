¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¤¨!?¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î·ëº§¤«¤é8Ç¯¡ÄÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤ÇÂç²Ï¼çÌò39ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö»þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡©¡×
²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë³Ú¤·¤²¤Ê»Ñ
¡¡¸µV6¡¦¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î·ëº§¤«¤é8Ç¯¡Ä¡£ÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼çÌò¤òÌ³¤á¤¿39ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡×¤ÎÃÓÃ«ÏÂ»Ö(44)¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡£25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡Ö2025Ç¯ ·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤ÎÃÓÃ«¡¢¹âÌÚ¿¸ºÈ(45)¤ÈµÜ粼¤Ï½Ð±é¤·¡¢3¿Í¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö39ºÐ¤Ê»ö¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö¤¨¡©ÀÎ¤è¤ê¹¹¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖµÜ粼¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤ó»þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡©¡©¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¡ª¡©µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤óÀ¨¤¯¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÜ粼¤Ï2008Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆÆÉ±¡×¤Ç¡¢Åö»þÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤Î22ºÐ1¤«·î¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÆÆÉ±Ìò¤ËÈ´Å§¡£17Ç¯¤ËV6¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì(44)¤È·ëº§¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£