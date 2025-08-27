エルベシャプリエ限定品♡パンサーブラン×タラマの特別トート発売

1976年創業のフランスバッグブランド、エルベシャプリエから8月27日（水）、限定品トートバッグが登場♡人気のモノトーンパンサー柄「パンサーブラン」に優しいピンク「タラマ」のハンドルを組み合わせ、限定のブラン（白）タグをあしらった特別感あふれるアイテムです。舟型トートMは税込55,880円、Sは税込45,980円で、ジェイアール名古屋タカシマヤと公式オンラインストアにて数量限定発売されます♪

上品で洗練されたデザイン



限定品は、モノトーンの「パンサーブラン」と柔らかなピンク「タラマ」のハンドルが特徴。サイドの限定ブランタグが特別感を演出します。

Mサイズ舟型トートは税込55,880円、Sサイズ舟型トートは税込45,980円で、数量限定販売です。

名古屋タカシマヤでパーソナルオーダー会開催

8月27日（水）～9月2日（火）に、ジェイアール名古屋タカシマヤ1階イベントスポットで「パーソナルオーダー会」を開催。お好みのボディ、ハンドル、タグを組み合わせてオリジナルバッグが作れます。

イベント限定カラーとして、「パンサーブラン」「カモフラージュグリブルー」や「アンディゴ」「ジョーヌ」のタグが選択可能です。

オリジナルミラーのプレゼントも♡



パーソナルオーダー会でバッグをオーダーすると、先着でオリジナルミラーをプレゼント。数に限りがあるため、早めの来店がおすすめです。

エルベシャプリエ限定品で特別なバッグを♡



8月27日（水）より発売されるエルベシャプリエの限定品トートバッグは、Mサイズ55,880円、Sサイズ45,980円。

モノトーンパンサー柄にピンクハンドル、ブランタグの特別仕様で洗練されたデザインを楽しめます♡名古屋タカシマヤではパーソナルオーダー会も同時開催。

オリジナルバッグとミラーのプレゼントで、贅沢なバッグ体験を楽しんでください♪