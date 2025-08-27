佐賀競馬のPR隊と、オフィシャル女性アイドルグループ「UMATENA」の有村のあ、桜衣かれん、青木ひまわりが27日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、9月4日発走のJpn3「第25回サマーチャンピオン」をアピールした。

1400メートルの指定交流競走は午後8時発走予定。昨年は兵庫のアラジンバローズが制した。

今年はJRAから川田将雅、坂井瑠星らトップ騎手が参戦。出走馬も強豪ぞろいで熱いレースが予想される。また、平日の夜開催とあって、仕事帰りなどに楽しめるのも魅力の一つだ。

有村は「応援している坂井騎手とハッピーマンに期待。1着を獲ってハッピーになりたい」、桜衣は「佐賀出身の川田騎手に思いを乗せて、エンペラーワケア」、青木は「今年5月の兵庫CSを制したマテンロウコマンド。若いし伸びしろもたくさん！」と、それぞれ注目馬を挙げた。

当日はレース前にUMATENAのライブも開催する。また、ニコニコ生放送およびYouTubeのスペシャル番組を同場のスタジオから生配信。元ジョッキーの佐藤哲三氏、熊沢重文氏、細江純子氏らが出演する。